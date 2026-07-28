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行政院前政委張景森不滿行政院日前核定高鐵延伸宜蘭計畫，疾呼要退出民進黨，更在昨日拋出震撼彈稱要參選宜蘭縣長，引起政壇譁然。對此其今（28）日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，事後想想只是反對高鐵延伸案，並非反對民進黨，許多朋友建議他繼續在黨內當烏鴉，目前是「留黨察看」，至於參選宜蘭縣長，因昨日是遷戶籍最後一天，坦言遷戶籍來不及了，自己不是當地人若去參選，「那跟吳宗憲就沒什麼差別了」。張景森日前稱退黨與參選宜蘭縣長引發熱議，對此張景森今日表示，事後想想只是反對高鐵延伸案，並非反對民進黨，許多朋友建議他繼續在黨內當烏鴉，目前是「留黨察看」，很失望才會辦退黨。而黃暐瀚詢問要參選宜蘭縣長要在4個月前遷戶籍，昨日是最後一天期限，張景森打趣稱「交到壞朋友」，有一群朋友支持反對高鐵延伸需要有聲量，大家覺得他聲量不錯，把他拖下水，勸他把戶籍遷到礁溪，坦言戶籍來不及遷了。張景森說，高鐵延伸是單一議題、公共政策，並不適合去找一個人選縣長，如果要找人選縣長，應該要找當地人，如果自己去參選，「那跟吳宗憲就沒什麼差別了，為了選縣長跑去那裡」。