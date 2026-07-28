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近日泰國曼谷一場由知名娛樂公司GMMTV舉辦的活動，傳出中國女粉絲遭到工作人員「暴力對待」的事件，在網路上引發討論，中國駐泰國大使館發文力挺自家人，敦促相關方面盡快查明真相、妥善處理，而GMMTV則承認工作人員行為有不當之處，已暫停聘用。不過，中國駐泰國大使館相關貼文的留言區，卻遭到大批泰國民眾湧入洗版，質疑館方有意曲解事件始末，甚至連該場活動與BL有關都不知道。綜合泰媒報導，事件發生地點是2026國際小說博覽會的GMMTV粉絲集合活動，1名中國粉絲與泰國工作人員發生衝突，該名粉絲聲稱，過程遭到工作人員搶奪手機、壓住頸部、拖拽離場；而泰方人員則否認有搶奪手機，強調主要是為了保護周圍其他粉絲。有其他當時也在現場的泰國粉絲踢爆，該名中國粉絲涉嫌插隊，用物品幫自己跟同行者佔位，所以向工作人員投訴，而當工作人員要求該名粉絲不要擋住藝人通行的區域時，她沒有配合，雙方因而爆發拉扯，該名粉絲先踢了工作人員。中國駐泰國大使館27日在官方粉專發文，聲稱收到中國公民於曼谷參加書展期間，遭到保安過度使用武力的通報，也收到策展方的聲明，承認工作人員確有行為失當，敦促相關部門迅速查明事實，採取適當措施，中國大使館將在職權範圍內，提供中國公民必要協助，保護其合法權益。細看留言區，大量泰國民眾湧入，打下：「如果此人從一開始就配合當局，沒有抗拒執法，事態還會發展到如此地步嗎？還是說，如今的泰國法律只適用於泰國公民，而外國人可以選擇只遵守對他們有利的條款？」、「到底是誰先動手？你有看完整的影片嗎？」、「你有看到是她先踢工作人員的嗎」。另外有些泰國民眾則挖苦道：「書展？你知道這次活動有邀請一些BL劇的演員嗎？」、「所以你承認你們國家的公民，會看我們國家的BL劇了？」、「請問大使館是否知曉，該位中國公民專程來這裡參加支持LGBTQ+群體的活動？」甚至還有人抓出關鍵敏感字眼：「像台灣就是很有禮貌的國家」、「台灣是一個國家，天安門事件是真的，小熊維尼很可愛。」對此，長期觀察泰國產業動態的臉書粉專《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》也直言，真正讓泰國粉絲憤怒的，是GMMTV後續發布的聲明，承認保全在部分過程中，使用的武力超出實際情況所需，宣布暫停聘用該名外包人員，從企業危機處理的角度來看，這是一份標準的「止血」聲明，但從泰國粉絲的角度來看，卻像是公司為了平息中國市場的怒火，第一時間先犧牲現場執勤人員。更令泰國民眾不滿的，是中國社群迅速把這起個人衝突包裝成「歧視中國人」、「泰國人雙重標準」、「賺中國人的錢卻不尊重中國人」，不解為何明明是工作人員先遭到踢擊，最後被停職的卻是保全？如果保全不能控制現場、不能阻止衝突，活動發生踩踏或藝人受傷時，又要由誰負責？《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》強調，泰國粉絲不是在支持保全使用過度武力，也不是認為工作人員永遠不會犯錯，他們真正不滿的是，公司只承認保全可能使用武力過當，卻沒有同樣清楚處理參加者違反規定、攻擊工作人員的責任；如果保全確實過當，就應該調查，若是中國粉絲先動手，也應該依法處理，這2件事並不衝突。最合理的處理方式，不是比誰在微博或X平台上，比誰的聲量比較大，而是公開完整監視器畫面，釐清衝突的完整時間順序，到底是誰先破壞規則、先使用暴力、保全的制伏是否超過必要程度，都應該靠證據決定。