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痛批高鐵案是歷史錯誤 一度宣布退黨、考慮選縣長

太太一句話讓他改變心意 決定留在民進黨當「烏鴉」

不想被推去選舉 坦言「選縣長是在害我」

前行政院政務委員張景森日前因強烈反對高鐵延伸宜蘭計畫，痛批行政院長卓榮泰核定興建「盲腸高鐵」，更一度宣布退出加入32年的民進黨，甚至鬆口不排除投入宜蘭縣長選戰。不過，事隔一天情勢急轉彎，張景森今（28）日改口表示，退黨只是「氣話」，決定留在民進黨「留黨察看」，也不會參選宜蘭縣長，更透露自己最後並未遷戶籍到宜蘭。張景森24日公開表示，無法接受卓榮泰為了地方選舉利益，核定耗資近4000億元興建一條「沒有用的盲腸高鐵」，直言這是「不智的投資，也是極大的歷史錯誤」，因此宣布退出已加入32年的民進黨，引發政壇震撼。隨後，張景森又透露，宜蘭不少友人希望他遷戶籍到宜蘭，代表反對北宜高鐵方案發聲，甚至勸進他投入宜蘭縣長選舉。他當時也鬆口表示「不會排除」，甚至稱下午就可能前往宜蘭遷戶籍，隨時準備完成參選登記。然而，張景森今天上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，態度出現180度轉變。他透露，太太提醒他，「你是反對高鐵，不是反對民進黨」，如果因為反對高鐵就退黨，反而變成否定整個民進黨，邏輯並不合理。此外，也有不少朋友勸他應該繼續留在黨內，扮演提出不同意見的「烏鴉」。張景森坦言，退黨確實是一時情緒的「氣話」，目前決定先「留黨察看」，繼續留在民進黨內發聲，如果真的有一天徹底失望，再正式辦理退黨。面對主持人追問是否等於收回退黨決定，張景森則回應，目前會先留下來觀察，「如果真的很失望，到時候再辦退黨手續。」至於外界關注的宜蘭縣長選戰，張景森則明確表示，自己根本不喜歡選舉，直言：「叫我選舉會妨礙我的運動、爬山跟休閒時間。」他接受媒體聯訪時也強調，未來仍會持續關注高鐵延伸宜蘭議題，也支持民間持續監督，但沒有必要為此投入縣長選舉，「犯不著跑去選縣長，那是害我。」張景森透露，關心北宜高鐵的民間人士未來若推動公投，他願意協助，但與其投入選舉，不如透過公投等方式持續推動議題，「最後我也沒有遷戶籍」，認為此時再投入宜蘭選戰只是攪局，對議題本身沒有任何幫助。