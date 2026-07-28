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▲除了擴大一般叫車服務，Uber也宣布，「尊榮優步」預計於第三季進一步拓展服務範圍。（示意圖/Uber）

尊榮優步擴大至8城市，Lexus、賓士、BMW都可搭

Uber叫車、優快送優惠序號一次看

暑假旅遊、返鄉與聚會需求升溫，Uber宣布攜手合作車隊，將叫車服務正式拓展至花蓮、台東及雲林，完成Uber App全台縣市皆可叫車的服務布局。為慶祝新服務上線，Uber同步推出乘車、即時包裹運送與外送美食優惠，指定地區搭車可折抵200元，「優快送」最高折抵300元，Uber Eats指定餐點則可享最低5折優惠。Uber觀察，2025年7月至8月整體叫車行程較前一年同期成長21%，成長動能也從主要都會區擴散至更多縣市，其中，宜蘭叫車行程年增25.2%，南投也成長21.1%。隨著家庭旅遊、多人同行及短程接駁需求增加，2025年暑假期間，六人座優步搭乘行程年增10%，優步小黃行程則增加21.6%。Uber指出，花東地區的旅遊接駁與在地移動需求也逐漸回溫，以花蓮為例，2025年暑假遊客人次約160萬，年增76%。看好雲林、花蓮及台東的旅遊與日常移動需求，Uber此次攜手合作車隊擴大服務範圍，讓旅客返鄉、觀光或在地居民日常通勤時，都能直接透過Uber App預約車輛。除了擴大一般叫車服務，Uber也宣布，「尊榮優步」預計於第三季進一步拓展服務範圍，由原有台北、新北及桃園，陸續擴大至台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、台南及高雄等8座主要城市。Uber指出，「尊榮優步」主要鎖定商務差旅、國際旅客、機場接送與高品質旅遊需求，熱門上下車地點以台北五星級飯店為主。目前「尊榮優步」合作車款涵蓋Lexus、Mercedes-Benz、BMW及Audi等品牌，主打較大的車室與後座空間，提供商務人士及旅客更舒適的乘車選擇。Uber表示，即日起用戶開啟Uber App並輸入優惠序號【雲花東有優黃】，可享一趟200元指定地區乘車優惠；輸入【雲花東優快送】，則可享一趟300元「優快送」即時包裹運送優惠。Uber Eats App也同步祭出花蓮、台東及雲林三地限定優惠，用戶輸入優惠序號【慶祝吃五折】，指定美食訂單最高可享5折優惠。