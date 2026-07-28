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效力於休士頓太空人隊的日籍投手今井達也，今（28）日在客場迎戰洛杉磯天使隊時遭遇「核爆」級大亂流。他先發登板卻完全找不到好球帶，單局狂送4次保送並伴隨投手犯規，僅投了2/3局（0.2局）就黯然退場。數據顯示，他本季能投滿5局和不能投滿5局的比賽差異很大，好壞似乎全看當天手感，變成「抽盲盒」型投手。今井達也此役面對聯盟勝率墊底的天使隊，開局便陷入空前危機，最終用球數33球僅解決2名人次。面對首名打者奈托（Zach Neto）直接連投4顆壞球保送，隨後面對楚奧特（Mike Trout）又在滿球數後投出保送，開局便面臨無人出局一、二壘有人的危機。隨後今井發生投手犯規，奉送跑者推進至二、三壘。接著被第3棒申努埃爾（Nolan Schanuel）擊出中外野高飛犧牲打，天使隊在「零安打」的情況下先馳得點。噩夢尚未結束，今井接著又以連4顆壞球保送第4棒索列爾（Jorge Soler），再被第5棒葛瑞森（Vaughn Grissom）敲出右外野適時安打失掉第2分。雖然隨後以95.1英里（約153.0公里）的速球三振掉洛爾（Brandon Lowe），但他接著又對阿德爾（Jo Adell）投出單局第4次保送擠成滿壘。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）當機立斷上場換投，今井達也無奈低頭退場。總計今井達也今天僅投了2/3局，被打1支安打，狂飆4次保送、1次三振，失掉2分責失分，無緣挑戰本季第7勝。今井達也本季的表現猶如「抽盲盒」般極不穩定，此役過後防禦率上升至5.83。這已經是他本季第3次先發撐不滿1局就被KO退場，前兩次分別為4月10日對水手、6月12日對皇家，且皆為客場。有趣的是，他在前一場（21日）對戰馬林魚時才剛繳出6局僅失1分的好投。數據顯示，今井達也本季的表現呈現極端的兩極化，先發不滿5局的比賽，其防禦率高達14.54；先發投滿5局的比賽，防禦率僅有優異的1.77。擔任賽事講評的前中日龍總教練森繁和對此也說出重話：「他完全沒有自己的投球節奏，最痛苦的其實是捕手。與其說他是被打爆，不如說『如果投不進好球帶，這根本就稱不上是棒球比賽。』」對於今井提早退場，森繁和也坦言：「以這種內容來看，被換下場也是無可奈何的事。」日本網友也紛紛在網路上留言感嘆：「今天真的完全不行」、「控球太掙扎了」、「本來很期待的，真失望」、「缺乏穩定感，每次上場都像在抽轉蛋一樣」。