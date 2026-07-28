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台股失守4萬2 寫下史上盤中第5大跌點
台股今以43,221.93點開出，開盤即重挫逾400點，隨後跌勢快速擴大，盤中最低下探41,708點，重挫逾1,900點，跌破4萬2關卡，創下史上盤中第5大跌點，市場恐慌情緒升溫。
被動元件成重災區 國巨跌逾9%
大盤重挫之際，被動元件族群成為重災區。禾伸堂、信昌電開盤即跳空跌停；國巨截至上午9時44分跌幅超過9%，成交量突破2.2萬張，不過跌停價仍湧入逾千張委買單，顯示仍有資金逢低布局。日電貿、金山電跌逾8%，凱美、立隆電、大毅、鈺邦等個股跌幅也超過6%。
值得注意的是，國巨將於本周三（30日）召開法說會，雖然外資仍維持偏多看法，市場目標價落在1,400元至1,500元區間，但仍難敵大盤系統性賣壓。
國巨基本面穩健 短線仍難敵市場賣壓
國巨第二季營收444.5億元，季增16.5%、年增35.6%，優於市場預期。公司日前也宣布調漲積層陶瓷電容（MLCC）、鉭質電容、鋁質電容及薄膜電容等產品價格，相關產品占整體營收超過四成，隨著漲價效益與產能利用率提升，市場預估第三季營收仍有望維持雙位數季增。不過，法人指出，目前市場資金明顯轉趨保守，先前漲幅較大的電子股面臨獲利了結，加上終端需求復甦速度仍有疑慮，使電子次產業普遍承受較大賣壓。
法人：短線觀望為宜 留意止跌訊號
法人分析，目前鋁質電容等被動元件產業仍面臨原物料價格波動與下游庫存調整等壓力，雖然市場普遍看好下半年需求有望回升，但短期信心仍不足，產業恐持續震盪整理。
法人建議，現階段多數個股已跌破短期均線，技術面轉弱，投資人宜暫時觀望，不宜貿然搶短，後續可留意終端需求數據、法說會展望及法人資金動向，作為判斷族群是否止跌回穩的重要觀察指標。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。