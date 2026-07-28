2026年CBA中國男子職業籃球聯賽選秀大會今（28）日正式落幕，來自政治大學的宋昕澔在首輪第一順位被廣州龍獅隊指名，成為台灣史上第二人。廣州龍獅球團隨即在官方微博發布官宣影片，宣告「狀元故事翻開新篇章」，並感性提及學長陳盈駿。隨著狀元身分敲定，宋昕澔也將獲得一份CBA規定的第一順位「最低」保障年薪50萬人民幣（約新台幣239萬元）合約。
廣州隊高規格官宣！發布專屬影片盛讚「接棒陳盈駿」
廣州龍獅在選秀後第一時間發布專屬影片與長文，迎接宋昕澔成為隊史第3位狀元郎。球團感性寫道，從JHBL冠軍賽MVP、HBL南山高中少年領袖，到政大雄鷹UBA五連霸核心主控，宋昕澔在亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）決賽狂飆29分、12籃板、6助攻強勢奪得 FMVP，早已用表現回答了「宋昕澔是誰」。
廣州隊更特別點名2017年以狀元身分加盟、為球隊樹立標準的台灣隊魂陳盈駿。球團盛讚宋昕澔「犀利的中距離跳投、突破如刃、分球如絲」，身上有著陳盈駿的影子。同樣視陳盈駿為榜樣的宋昕澔，如今正式接過火把，沿著學長的足跡邁向職業殿堂。
宋昕澔在選秀結束後接受中國媒體季孟年採訪時也說：「因為我學長已經在那邊，他在跟我介紹球隊對他的照顧，廣州比較欠缺控球，我在控球上能幫助球隊。」
狀元保證年薪239萬！CBA選秀大會驚見「史上最慘寒冬」
根據CBA聯盟新秀薪資規定，第一順位狀元的最低保障年薪為50萬元人民幣（約新台幣239萬元），因此宋昕澔最少能簽到年薪50萬元人民幣的合約，甚至以球團對他的高評價來看，或許年薪會更高。
值得一提的是，本屆CBA選秀大會的整體氣氛非常冷清。根據統計，今年兩輪選秀合計僅有18人獲選（首輪13人、次輪5人），直接刷新近6年被選中人數的新低紀錄，前5年選秀分別為21人、29人、23人、20人、30人。
更讓人咋舌的是球團棄權潮，去年首輪僅3隊棄權，今年首輪竟暴增至7隊直接在首輪棄權。在各隊球團對指名新秀態度空前保守、選秀市場極度低迷的困境下，宋昕澔能一舉衝出重圍並讓廣州龍獅心甘情願捧上狀元約，足見其個人實力已獲得高度肯定。
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廣州龍獅在選秀後第一時間發布專屬影片與長文，迎接宋昕澔成為隊史第3位狀元郎。球團感性寫道，從JHBL冠軍賽MVP、HBL南山高中少年領袖，到政大雄鷹UBA五連霸核心主控，宋昕澔在亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）決賽狂飆29分、12籃板、6助攻強勢奪得 FMVP，早已用表現回答了「宋昕澔是誰」。
廣州隊更特別點名2017年以狀元身分加盟、為球隊樹立標準的台灣隊魂陳盈駿。球團盛讚宋昕澔「犀利的中距離跳投、突破如刃、分球如絲」，身上有著陳盈駿的影子。同樣視陳盈駿為榜樣的宋昕澔，如今正式接過火把，沿著學長的足跡邁向職業殿堂。
宋昕澔在選秀結束後接受中國媒體季孟年採訪時也說：「因為我學長已經在那邊，他在跟我介紹球隊對他的照顧，廣州比較欠缺控球，我在控球上能幫助球隊。」
狀元保證年薪239萬！CBA選秀大會驚見「史上最慘寒冬」
根據CBA聯盟新秀薪資規定，第一順位狀元的最低保障年薪為50萬元人民幣（約新台幣239萬元），因此宋昕澔最少能簽到年薪50萬元人民幣的合約，甚至以球團對他的高評價來看，或許年薪會更高。
值得一提的是，本屆CBA選秀大會的整體氣氛非常冷清。根據統計，今年兩輪選秀合計僅有18人獲選（首輪13人、次輪5人），直接刷新近6年被選中人數的新低紀錄，前5年選秀分別為21人、29人、23人、20人、30人。
更讓人咋舌的是球團棄權潮，去年首輪僅3隊棄權，今年首輪竟暴增至7隊直接在首輪棄權。在各隊球團對指名新秀態度空前保守、選秀市場極度低迷的困境下，宋昕澔能一舉衝出重圍並讓廣州龍獅心甘情願捧上狀元約，足見其個人實力已獲得高度肯定。