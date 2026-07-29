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台灣B型企業王道銀行（O-Bank），憑藉深耕永續發展的亮眼表現屢獲國際肯定。日前更受邀出席「2026年B型企業亞洲年會」，由永續長張倫瑋副總經理代表台灣B型企業，擔任論壇講者之一，與戶外運動領導品牌Patagonia、全球食品巨頭Danone（達能）等國際頂尖永續標竿企業同台對談，分享王道銀行如何以「對世界最好」的核心理念，運用金融力量，結合永續理念於銀行的商業模式中，促動更多企業與消費者共同加入永續低碳行列。B型企業的核心理念為商業向善 (Business as a force for good)，強調企業在追求獲利同時，更應該致力運用商業的力量解決社會與環境問題，創造永續共好價值。張倫瑋進一步指出，在全球面臨氣候風險下，金融業更需肩負起協助與引導企業綠色轉型的重責大任。對於金融中介機構如何落實永續與改變資本配置？張倫瑋於論壇中揭示王道銀行的核心策略。她指出，王道銀行早在5年前便將ESG因子納入投融資審核的標準作業程序（SOP）中，任何一筆企業放款與中長期投資，企業的ESG表現會直接影響其信用評估與投資評估。針對高氣候風險產業，王道銀行更在4年前導入氣候風險評估機制，採取「高風險不予投融資、中度風險提高擔保與利率、ESG表現優異者給予利率減降」的差別化待遇，落實責任金融，引導資金流向環境友善產業。除了對外落實責任金融，王道銀行對內更展現了極高執行力。張倫瑋表示，為了徹底貫徹永續理念，王道銀行將投融資對象的「碳強度」直接連結至各業務單位的KPI考核。同時，王道銀行更是台灣少數率先推動「範疇三內部碳定價」的金融業者。若業務單位的客戶碳強度高於全行平均目標值，該單位在管理帳中就會被收取內部碳費。此舉成功改變業務人員的行為模式，讓員工在爭取業務時，自發性地將「碳成本」納入獲利評估，在傳統的放款與投資邏輯外，納入對永續和環境的責任意識。在個人消費者方面，王道銀行也藉由金融中介的力量，努力創造誘因，改變消費者行為。舉例來說，王道銀行和萬事達卡（Mastercard）合作，全台灣首創推出「消費碳排放明細」功能，讓客戶可以透過網銀或App免費的看到每一筆刷卡消費的碳排放量，更進一步善用這個功能推出「低碳生活卡」，讓客戶平均每元新台幣消費碳排放量低於8公克時，就可以擁有較高的刷卡現金回饋比例，也就是說，「你對地球越好，王道銀行對你越好！」談及如何加速亞洲轉型金融（Transition Finance）的資金流動，張倫瑋認為，銀行與企業間，銀行的資金若能多多流向責任金融或綠色金融，將可有效協助產業轉型，以王道銀行來說，除了將ESG因子納入投融資審核流程外，也有「永續連結貸款（SLL）」方案，透過設定永續進步指標（如碳排下降幅度），客戶將能獲得較優的利率條件，即便高碳排客戶只要達成可量化的減碳目標等，亦能獲得貸款優惠，進而有效協助產業轉型。在投資端，王道銀行則全面參考MSCI、S&P Global CSA、Sustainalytics等國際ESG評鑑的通用標準。張倫瑋強調，當越來越多的國際投資人與金融同業在進行資金配置時，能優先選擇投資如王道銀行般積極落實責任金融的金融機構，產業的轉型與進步將會水到渠成。王道銀行長期以嚴謹標準落實永續舉措，其亮眼成效在多項國際權威永續評鑑中獲得最高榮譽。在晨星（Morningstar）Sustainalytics評鑑與富時羅素（FTSE Russell）永續評鑑中，王道銀行雙雙勇奪國內上市公司第一名、金融業第一名的傲人成績。此外，王道銀行更入選標普全球（S&P Global）2026永續年鑑，榮獲全球銀行業Top 5%，並連續兩年獲得國際碳揭露計畫（CDP）「氣候變遷」最高等級「A級」肯定，充分展現台灣金融業在全球永續舞台上的頂尖實力。