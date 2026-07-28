根據中央氣象署預測，輕度颱風白海豚恐將於8月初接觸日本，現又正值暑假出國旺季，若是遇到颱風攪局恐被迫在國外滯留一至兩天，不幸遇此狀況，旅遊不便險要如何申請賠償？《NOWNEWS》整理針對住宿費用、機票更改等項目，需要準備的資料，以及注意事項等一次看。
產險公會日前針對4月1日起實施的「新版個人海外旅行不便保險」進行釋疑，放寬並採取「有利於保戶」的從寬認定原則，讓旅客不用再擔心因為沒有「原預定住宿單據」在理賠金額上吃虧。最新宣布已全面放寬至以「保戶原預定旅程最後一天」的住宿費用基準，並額外增加20%作為滯留期間每日的理賠上限，溯及至4月1日（含）以後發生之案件。
即保戶在旅程最後準備返台時，因颱風等天災被迫滯留國外，只要提供「原預定旅程最後一天」的住宿費用單據（例如：飯店收據、發票），即可直接以此金額作為原預定的住宿費基準，並額外增加20%作為滯留期間每日的理賠上限。
旅遊達人解釋：三狀況領不同費用
旅遊達人彭大在「旅遊粉專《跟著彭大去旅行》」分享，過去不便險的賠償爭議是，回國當天保戶本來就要搭機、不會訂飯店，若受颱風影響多住一晚，多半會因為「拿不出原訂費用證明」只能用每人每日2000元封頂。
而產險公會說明後將從寬認定，改成以保戶「原預定旅程最後一天」的住宿費用當作每日住宿的認定基準，再 ×1.2（加兩成）當給付上限。常見三種情況如下：
一、有「前一晚」的住宿單據：用那晚房價 ×1.2 當上限（單據若含同行者費用又無法拆分，依人數比例計算）
二、前一晚單據拿不出來：由各保險公司依保單條款和個案認定
三、全程都沒預繳住宿費（例如：住親戚或是朋友家）：仍維持每人每日最高2000元
不過，粉專提醒，新規雖然放寬不過「×1.2 是給付上限」，實際上理賠是「核實」賠你真正多花的錢，且還要扣掉任何退款，在 ×1.2 的上限內給付，並不等於一定會賠這麼多。而是你實際多花多少、扣掉退款後，再看有沒有超過上限。
不幸滯留日本，該準備哪些資料才能申請不便險？
達人表示，旅平險的不便險最長二年內皆可以申請，信用卡贈送的不便險多半為60天內申請（各卡別有細項規則）。但是建議還是要趁記憶猶新、單據還在的時候，先將資料收齊，等退款金額確定後，就能馬上送件。
📍備妥資料一、住宿相關：
▪️「前一晚」的住宿單據（原訂旅程最後一晚飯店的費用證明，這是核算基準，一定要留！）
▪️滯留期間額外住宿的單據正本（要有品項明細）
▪️訂房取消／退款證明（如果有退費）
📍備妥資料二、機票相關：
▪️原訂機票的訂位紀錄與票價證明
▪️班機取消／延誤通知（Email、簡訊、App 截圖都留著）
▪️退票／退款證明（等航空公司退款金額確定後補上）
▪️改票、加購新機票的費用單據正本（因變更航班所增加的「票差」也能申請）
▪️登機證，或航空公司開立的搭機證明
📍備妥資料三、其他相關資料：
▪️理賠申請書（各家保險公司官網可下載）
▪️護照影本
▪️預定行程證明（原本的行程表）
▪️事故證明（颱風可由氣象單位或交通業者出具）
▪️原訂費用「退款或無法退款」的證明
🟡申請住宿費要三大要點需注意：
達人還提到「申請住宿收據」的注意事項：
一、住宿證明最好每人各自索取一張，因理賠是「各自申請、各自送件」，每個人都有一張寫自己名字的住宿證明最為保險。
二、費用盡量分開，因收據要搭配「住宿證明」，若只有收據、沒有證明，是不夠的。
三、臨時訂房，建議優先用「飯店官網」訂，收據和住宿證明都可以各自獨立開立，不會卡在「只有一人姓名」這個問題。
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旅遊達人解釋：三狀況領不同費用
旅遊達人彭大在「旅遊粉專《跟著彭大去旅行》」分享，過去不便險的賠償爭議是，回國當天保戶本來就要搭機、不會訂飯店，若受颱風影響多住一晚，多半會因為「拿不出原訂費用證明」只能用每人每日2000元封頂。
而產險公會說明後將從寬認定，改成以保戶「原預定旅程最後一天」的住宿費用當作每日住宿的認定基準，再 ×1.2（加兩成）當給付上限。常見三種情況如下：
一、有「前一晚」的住宿單據：用那晚房價 ×1.2 當上限（單據若含同行者費用又無法拆分，依人數比例計算）
二、前一晚單據拿不出來：由各保險公司依保單條款和個案認定
三、全程都沒預繳住宿費（例如：住親戚或是朋友家）：仍維持每人每日最高2000元
不過，粉專提醒，新規雖然放寬不過「×1.2 是給付上限」，實際上理賠是「核實」賠你真正多花的錢，且還要扣掉任何退款，在 ×1.2 的上限內給付，並不等於一定會賠這麼多。而是你實際多花多少、扣掉退款後，再看有沒有超過上限。
達人表示，旅平險的不便險最長二年內皆可以申請，信用卡贈送的不便險多半為60天內申請（各卡別有細項規則）。但是建議還是要趁記憶猶新、單據還在的時候，先將資料收齊，等退款金額確定後，就能馬上送件。
📍備妥資料一、住宿相關：
▪️「前一晚」的住宿單據（原訂旅程最後一晚飯店的費用證明，這是核算基準，一定要留！）
▪️滯留期間額外住宿的單據正本（要有品項明細）
▪️訂房取消／退款證明（如果有退費）
📍備妥資料二、機票相關：
▪️原訂機票的訂位紀錄與票價證明
▪️班機取消／延誤通知（Email、簡訊、App 截圖都留著）
▪️退票／退款證明（等航空公司退款金額確定後補上）
▪️改票、加購新機票的費用單據正本（因變更航班所增加的「票差」也能申請）
▪️登機證，或航空公司開立的搭機證明
📍備妥資料三、其他相關資料：
▪️理賠申請書（各家保險公司官網可下載）
▪️護照影本
▪️預定行程證明（原本的行程表）
▪️事故證明（颱風可由氣象單位或交通業者出具）
▪️原訂費用「退款或無法退款」的證明
🟡申請住宿費要三大要點需注意：
達人還提到「申請住宿收據」的注意事項：
一、住宿證明最好每人各自索取一張，因理賠是「各自申請、各自送件」，每個人都有一張寫自己名字的住宿證明最為保險。
二、費用盡量分開，因收據要搭配「住宿證明」，若只有收據、沒有證明，是不夠的。
三、臨時訂房，建議優先用「飯店官網」訂，收據和住宿證明都可以各自獨立開立，不會卡在「只有一人姓名」這個問題。