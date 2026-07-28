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▲神隱多日後，HAHABABY終於發布公開聲明，宣布將暫時停下腳步重新整理品牌流程。（圖／翻攝HAHABABY IG）

網紅蔡阿嘎妻子、二伯創立的品牌HAHABABY，近日因為抄襲多項大品牌遭炎上，品牌今（28）日首度發表公開聲明向外界致歉。除了坦承設計流程有待改善外，也透露未來經營方向，表示品牌不會就此停止營運，而是將先暫停腳步整理內部流程，之後會以「更好的作品」再次與消費者見面。HAHABABY在《給小哈比的一封信》中表示，這段時間已重新檢視每一個設計與製作流程，也重新確認各項細節，並為此次事件造成消費者疑慮與不安致歉。品牌表示，未來將建立更完整的設計與製作紀錄，並透過更多影音內容，公開商品從發想到完成的過程。HAHABABY也提到：「我們會先停下腳步，好好整理自己，期待未來以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品，再次與大家見面。」也意味著品牌並未因抄襲爭議停止營運，而是完成內部調整後，仍將持續推出新商品、繼續經營品牌。