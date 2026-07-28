Xbox 爆發全球性的大規模斷線災情，導致各地無數玩家陷入無法登入帳號與啟動遊戲的窘境，美東時間7月27日凌晨開始，系統故障持續10多個小時，不僅數位版遊戲停擺，實體光碟玩家也受波及，儘管官方緊急搶修，漫長等待已引發玩家強烈不滿，讓伺服器穩定性成為網路社群的熱門搜尋話題。
Xbox 爆當機災情 數千份故障回報湧入
根據 Downdetector 平台數據，美東時間7月27日凌晨開始，有關 Xbox 當機的報告湧入數千份，從最新主機到較舊的 Xbox 360 無一倖免，玩家不僅無法登入個人檔案或使用訂閱，應用程式也全面癱瘓。部分玩家在成功登入後，遊玩途中仍遭系統強制斷線，嚴重影響遊戲體驗。
Xbox 全球當機連實體片也玩不了 官方坦言不可接受
最讓玩家困擾的是，即便擁有實體光碟，仍有超過六成的用戶無法啟動遊戲，因為現代主機都需透過線上驗證確認授權；此外，斷線期間有玩家發現 Xbox 數位商店疑似出現「能免費下載遊戲」的漏洞，資深玩家則呼籲大眾切勿濫用此漏洞，以免後續遭到微軟官方封鎖帳號處分。
面對嚴重災情，Xbox 技術長 Scott Van Vliet 透過社群平X發文向全球玩家致歉，坦言此次大規模當機與漫長的修復時間是完全不可接受的，他說明，值班團隊發現異常後已將事件列為重大事故處理，目前系統已完成修復，微軟內部正展開完整的事件後檢討報告，承諾將積極尋求解決方案，以避免未來再次發生。
裁員不到一個月就當機 Xbox 遭酸技術人力不足
此次事件引發玩家憤怒的另一導火線，在於微軟 Xbox 部門本月初才剛進行過大規模裁員，當時首波大舉裁撤多達1600名員工，結果大裁員不到一個月就爆發耗時10多小時才修復的全球大當機，讓網路上充斥質疑聲浪，許多網友更嘲諷是否因裁員導致技術人力不足，才讓維護品質下降。
值得注意的是，不僅微軟 Xbox 面臨考驗，索尼 PlayStation 平台日前也曾發生大規模網路災情，導致旗下服務受影響，讓兩大主機陣營玩家皆對純數位化與連線依賴感到擔憂，接連發生的兩起重大服務中斷事件，勢必促使微軟與索尼重新評估網路架構，以給予玩家更完善的保障。
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根據 Downdetector 平台數據，美東時間7月27日凌晨開始，有關 Xbox 當機的報告湧入數千份，從最新主機到較舊的 Xbox 360 無一倖免，玩家不僅無法登入個人檔案或使用訂閱，應用程式也全面癱瘓。部分玩家在成功登入後，遊玩途中仍遭系統強制斷線，嚴重影響遊戲體驗。
最讓玩家困擾的是，即便擁有實體光碟，仍有超過六成的用戶無法啟動遊戲，因為現代主機都需透過線上驗證確認授權；此外，斷線期間有玩家發現 Xbox 數位商店疑似出現「能免費下載遊戲」的漏洞，資深玩家則呼籲大眾切勿濫用此漏洞，以免後續遭到微軟官方封鎖帳號處分。
面對嚴重災情，Xbox 技術長 Scott Van Vliet 透過社群平X發文向全球玩家致歉，坦言此次大規模當機與漫長的修復時間是完全不可接受的，他說明，值班團隊發現異常後已將事件列為重大事故處理，目前系統已完成修復，微軟內部正展開完整的事件後檢討報告，承諾將積極尋求解決方案，以避免未來再次發生。
此次事件引發玩家憤怒的另一導火線，在於微軟 Xbox 部門本月初才剛進行過大規模裁員，當時首波大舉裁撤多達1600名員工，結果大裁員不到一個月就爆發耗時10多小時才修復的全球大當機，讓網路上充斥質疑聲浪，許多網友更嘲諷是否因裁員導致技術人力不足，才讓維護品質下降。
值得注意的是，不僅微軟 Xbox 面臨考驗，索尼 PlayStation 平台日前也曾發生大規模網路災情，導致旗下服務受影響，讓兩大主機陣營玩家皆對純數位化與連線依賴感到擔憂，接連發生的兩起重大服務中斷事件，勢必促使微軟與索尼重新評估網路架構，以給予玩家更完善的保障。