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大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊，先前一直有傳聞指出正積極網羅底特律老虎隊的王牌左投塔里克·史庫柏（Tarik Skubal）。這筆交易雖然取決於老虎隊是否願意放人，但現在也有另一種聲音出現，即便老虎隊點頭，道奇似乎也沒有必要如此積極推動這筆交易。美國媒體《Dodger Blue》近日撰文分析了其中的關鍵原因，主要是史庫柏即將合約到期，而大聯盟即將迎來新版勞資協議，將讓續約不確定性大增。史庫柏目前正處於連續2年奪下賽揚獎的巔峰狀態，若道奇能成功網羅，毫無疑問將大幅強化包含大谷翔平在內的先發輪值陣容。然而，要獲得他不僅需要付出極大的交易代價，史庫柏也即將在今年休賽季成為自由球員（FA）。《Dodger Blue》在報導中一針見血地指出：「阻礙史庫柏加盟的最大障礙之一，在於合約狀況與交易代價之間的平衡。他預計在今年休賽季投入自由市場，且同時期大聯盟將面臨新版勞資協議（CBA）的簽訂，這讓未來的不確定性進一步升高。即使最終沒有導入薪資上限（Salary Cap）制度，針對高薪資總額球團的全新限制條款也極有可能上路。」除了合約與薪資結構的考量外，道奇隊本身的先發投手深度也是球團猶豫的原因。報導進一步分析：「葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平與史涅爾（Blake Snell）這3大先發投手，非常有機會在季後賽以完全健康的狀態聯手回歸。在這種情況下，要將史庫柏硬塞進先發輪值其實並不容易。此外，道奇隊目前手上還握有勞爾（Eric Lauer）、羅布列斯基（Justin Wrobleski）以及佐佐木朗希等優質人選，球隊的先發輪值深度已經非常深厚。」面對高昂的代價、潛在的薪資規則改變，以及陣中原本就極具天賦的投手群，道奇隊在交易大限前是否會為這位賽揚左投孤注一擲，仍充滿極大的變數。