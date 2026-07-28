AI熱潮席捲全球後，許多企業曾認為人工智慧將大幅取代人力，因此紛紛縮減招募、裁員節流，不過這股趨勢如今出現轉變。從Google母公司Alphabet、美國鐵路業者CSX，到顧問公司博思艾倫漢密爾頓（Booz Allen Hamilton）等大型企業，近期都向投資人透露，將重新啟動徵才計畫，以支撐業務成長及AI相關發展。
分析指出，企業逐漸發現，AI雖然能提升工作效率，卻無法完全取代人類，不少公司開始重新招聘基層及專業人才，市場對AI的期待也正從「取代人力」轉向「人機協作」。
AI未能完全取代人力 大型企業重新展開徵才
根據華爾街日報報導，過去一年多來，在AI快速發展及全球經濟前景不明的背景下，許多企業將「凍結招聘」視為控制成本的重要手段，認為AI足以承擔更多工作，因此減少增聘員工。
不過，近期多家美國大型企業陸續改變態度。Google母公司Alphabet表示，未來仍將持續招募AI及雲端運算等關鍵領域人才；鐵路公司CSX則指出，為因應運輸需求成長，未來幾個月將適度增加列車及機車維修、營運等人力。
工具製造商Snap-on也宣布將增聘員工擴大業務，企業軟體公司ServiceNow則計畫增加第一線業務人員，以搶攻資安等快速成長市場。
「AI做不到全部」 企業重新重視新人與基層員工
人力資源平台Lattice執行長富蘭克林（Sarah Franklin）表示，許多企業先前停止招募基層員工，是因為誤以為AI代理（AI Agent）可以補上這些工作。
但實際導入後，公司逐漸發現，AI仍需要人類共同合作才能發揮最大效益。
她指出，即使企業導入AI程式開發工具，仍需要軟體工程師；即使有AI銷售助理，也依然需要真正的業務人員與客戶建立關係。
富蘭克林透露，Lattice服務的數千家企業中，不少客戶目前都已恢復徵才，尤其是針對剛踏入職場的新鮮人及初階職位。
她認為，這些年輕人才不僅更熟悉AI工具，也更具創新思維，而且薪資成本相對較低，因此對企業而言具有相當吸引力。
裁員潮降溫 美國就業市場逐漸回穩
博思艾倫漢密爾頓營運長安德森（Kristine Martin Anderson）表示，公司去年因美國政府削減聯邦合約，一度裁減數千名員工，截至今年6月底，員工總數約3萬900人，較去年同期減少7.5%。
不過，隨著國防、安全等業務需求回升，公司目前已開始加快招募腳步。她坦言：「我們其實需要稍微加速招聘，目前的人力有些不足，我們正在著手改善。」
美國最新官方數據也顯示，近期首次申請失業救濟人數降至1969年有紀錄以來最低水準，顯示企業裁員速度正在放緩，就業市場逐步改善。
AI影響比預期溫和 人力市場重新回暖
人力仲介公司Robert Half執行長M. Keith Waddell表示，目前AI對就業市場帶來的衝擊，「比許多人原先擔心的更加溫和」。
他指出，公司不少來自科技、金融等產業的客戶近期都重新開始招聘，整體人力需求持續改善，也為就業市場帶來正面訊號。
專家：AI最終影響仍未知 企業仍可能持續精簡人力
儘管企業開始恢復徵才，但學界認為，AI對就業市場的長期影響仍充滿不確定性。美國麻省理工學院（MIT）榮譽教授、《Disposable Workers》作者奧斯特曼（Paul Osterman）指出，目前沒有人能真正回答AI究竟會創造更多工作，還是取代更多工作。他表示：「我們需要更多人，還是更少人？沒有人知道，真的沒有人知道。」
奧斯特曼認為，近年企業仍持續將員工視為可調整的成本，必要時便裁員，或將全職職缺改為約聘、兼職等彈性用工形式。即使企業重新徵才，這樣的趨勢短期內恐怕仍不會改變。
他也提醒，AI技術仍在快速演進，企業對未來究竟需要多少人力依舊沒有明確答案，而「AI將取代人類、替股東節省成本」的論述仍會持續存在，未來哪些職位最終受到衝擊，目前仍難以預料。
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AI未能完全取代人力 大型企業重新展開徵才
根據華爾街日報報導，過去一年多來，在AI快速發展及全球經濟前景不明的背景下，許多企業將「凍結招聘」視為控制成本的重要手段，認為AI足以承擔更多工作，因此減少增聘員工。
不過，近期多家美國大型企業陸續改變態度。Google母公司Alphabet表示，未來仍將持續招募AI及雲端運算等關鍵領域人才；鐵路公司CSX則指出，為因應運輸需求成長，未來幾個月將適度增加列車及機車維修、營運等人力。
工具製造商Snap-on也宣布將增聘員工擴大業務，企業軟體公司ServiceNow則計畫增加第一線業務人員，以搶攻資安等快速成長市場。
「AI做不到全部」 企業重新重視新人與基層員工
人力資源平台Lattice執行長富蘭克林（Sarah Franklin）表示，許多企業先前停止招募基層員工，是因為誤以為AI代理（AI Agent）可以補上這些工作。
但實際導入後，公司逐漸發現，AI仍需要人類共同合作才能發揮最大效益。
她指出，即使企業導入AI程式開發工具，仍需要軟體工程師；即使有AI銷售助理，也依然需要真正的業務人員與客戶建立關係。
富蘭克林透露，Lattice服務的數千家企業中，不少客戶目前都已恢復徵才，尤其是針對剛踏入職場的新鮮人及初階職位。
她認為，這些年輕人才不僅更熟悉AI工具，也更具創新思維，而且薪資成本相對較低，因此對企業而言具有相當吸引力。
裁員潮降溫 美國就業市場逐漸回穩
博思艾倫漢密爾頓營運長安德森（Kristine Martin Anderson）表示，公司去年因美國政府削減聯邦合約，一度裁減數千名員工，截至今年6月底，員工總數約3萬900人，較去年同期減少7.5%。
不過，隨著國防、安全等業務需求回升，公司目前已開始加快招募腳步。她坦言：「我們其實需要稍微加速招聘，目前的人力有些不足，我們正在著手改善。」
美國最新官方數據也顯示，近期首次申請失業救濟人數降至1969年有紀錄以來最低水準，顯示企業裁員速度正在放緩，就業市場逐步改善。
AI影響比預期溫和 人力市場重新回暖
人力仲介公司Robert Half執行長M. Keith Waddell表示，目前AI對就業市場帶來的衝擊，「比許多人原先擔心的更加溫和」。
他指出，公司不少來自科技、金融等產業的客戶近期都重新開始招聘，整體人力需求持續改善，也為就業市場帶來正面訊號。
專家：AI最終影響仍未知 企業仍可能持續精簡人力
儘管企業開始恢復徵才，但學界認為，AI對就業市場的長期影響仍充滿不確定性。美國麻省理工學院（MIT）榮譽教授、《Disposable Workers》作者奧斯特曼（Paul Osterman）指出，目前沒有人能真正回答AI究竟會創造更多工作，還是取代更多工作。他表示：「我們需要更多人，還是更少人？沒有人知道，真的沒有人知道。」
奧斯特曼認為，近年企業仍持續將員工視為可調整的成本，必要時便裁員，或將全職職缺改為約聘、兼職等彈性用工形式。即使企業重新徵才，這樣的趨勢短期內恐怕仍不會改變。
他也提醒，AI技術仍在快速演進，企業對未來究竟需要多少人力依舊沒有明確答案，而「AI將取代人類、替股東節省成本」的論述仍會持續存在，未來哪些職位最終受到衝擊，目前仍難以預料。