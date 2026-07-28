暑假到了，出國旅遊的人潮大增，許多人都遇到過海關托運行李損壞的不好經驗。近日，有旅客在社群平台Threads求問：「地勤心中最爛的行李箱是什麼牌子？」釣出眾人公認「3大地雷」款式，分別是「辦信用卡送的贈品」、「超過25公斤還包覆保鮮膜」、還有內行分析ABS材質根本是「蛋殼箱」易壞又難處理，甚至連「高價品牌行李箱」都有人覺得不妥。
地勤最討厭哪牌行李箱？公認「3大地雷」款式：蛋殼箱易壞難處理
暑假出國旅遊機率大增，許多人都曾遇到托運行李損壞的不好經驗。近日，有旅客在社群平台Threads求問：「地勤心中最爛的行李箱是什麼牌子？」掀起眾人熱論。
該文雖然沒有地勤或航空業人員現身解答，不過留言區千人直呼「絕對是信用卡公司送的超薄行李箱，超級容易裂開來」，被點名抱怨「辦信用卡送的贈品爛爆」；網友還公認「裹滿保鮮膜+超過25公斤+蛋殼箱 可以想像內傷都在裡面」。
什麼是蛋殼箱？內行建議：ABS材質不要選
內行人現身分析，行李箱最常見三大材質，「ABS」就是俗稱的蛋殼箱，常因為太薄被旅客誇飾「輕輕一碰就裂開那種」建議不要選；他推薦可以優先選擇「100%PC」可能摔凹但不易破；
而介於兩者之間的「ABS＋PC」，因為價格親民等優勢，推薦大家在乎CP值的話可依外型考慮入手。
出國行李箱壞掉怎麼辦？高價品牌行李箱也不妥
出乎意料地，留言區也很多人提及RIMOWA等高價行李箱品牌，不過討論下來，倒是令許多人恍然大悟，可能因為售價昂貴，導致托運後只要出現一點小凹痕或劃傷「就心在滴血」，直呼「完全忘記行李箱本來就是會撞會摔」，受傷是難免。
高價行李箱愛用者也表示，「半年輪子壞兩次 沒煞車超級不方便」，坦言雖然「金屬不耐摔」但摔傷後卻依然耐看，
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暑假出國旅遊機率大增，許多人都曾遇到托運行李損壞的不好經驗。近日，有旅客在社群平台Threads求問：「地勤心中最爛的行李箱是什麼牌子？」掀起眾人熱論。
該文雖然沒有地勤或航空業人員現身解答，不過留言區千人直呼「絕對是信用卡公司送的超薄行李箱，超級容易裂開來」，被點名抱怨「辦信用卡送的贈品爛爆」；網友還公認「裹滿保鮮膜+超過25公斤+蛋殼箱 可以想像內傷都在裡面」。
什麼是蛋殼箱？內行建議：ABS材質不要選
內行人現身分析，行李箱最常見三大材質，「ABS」就是俗稱的蛋殼箱，常因為太薄被旅客誇飾「輕輕一碰就裂開那種」建議不要選；他推薦可以優先選擇「100%PC」可能摔凹但不易破；
而介於兩者之間的「ABS＋PC」，因為價格親民等優勢，推薦大家在乎CP值的話可依外型考慮入手。
出國行李箱壞掉怎麼辦？高價品牌行李箱也不妥
出乎意料地，留言區也很多人提及RIMOWA等高價行李箱品牌，不過討論下來，倒是令許多人恍然大悟，可能因為售價昂貴，導致托運後只要出現一點小凹痕或劃傷「就心在滴血」，直呼「完全忘記行李箱本來就是會撞會摔」，受傷是難免。
高價行李箱愛用者也表示，「半年輪子壞兩次 沒煞車超級不方便」，坦言雖然「金屬不耐摔」但摔傷後卻依然耐看，