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洛杉磯湖人休賽季告別詹姆斯（LeBron James）後，積極在自由市場補強，用4年5200萬美元（約合新台幣16.8億）簽下前鋒馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili），前者近期受訪時，透露簽約當下老大唐西奇（Luka Doncic）就主動致電給他，而馬穆克拉什維利則親自向唐西奇承諾，休賽季要狂練外線，「我跟他說，我現在就衝到體育館，練投100萬顆三分球，我們新球季見。」現年27歲、來自喬治亞的馬穆克拉什維利，2021年選秀次輪加入NBA，生涯早期效力於公鹿、馬刺，上季在暴龍受到重用，場均數據提升到11.2分、4.9籃板，休賽季獲得湖人青睞，送上一紙4年複數年合約，成為紫金大軍前鋒重要補強。馬穆克拉什維利近期接受採訪，透露一哥唐西奇曾主動聯繫他，歡迎他加入湖人，「他說他很高興我能加入球隊，已經迫不及待要開始合作了。」馬穆克拉什維利笑說，自己當下就回覆他，「我現在就去體育館，練投100萬顆三分球，用命中數來確保自己的狀態。這就是我們對話的全部內容。」馬穆克拉什維利最大價值就在於外線能力，身高6尺9吋的他是當代受到歡迎的小尺寸內線球員，比起傳統中鋒更具靈活性外，生涯5年場均能用36.6%命中率出手2.5顆外線、命中其中0.9個。