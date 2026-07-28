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「一天又平安地度過了，感謝飛天小女警的努力！」中信兄弟將於8月15日、8月16日在臺中洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】推出女孩日聯名主題日《守護你的星》，邀請球迷一同搭乘「星願航線」，前往神秘宇宙中的星球——B-Star，展開一場充滿勇氣、智慧與可愛能量的星際冒險，3位當家球星江坤宇、李振昌與鄭浩均，也分別成為B-Star星星守護者，守護每一位相信夢想的人。《守護你的星》主題日，故事設定在宇宙中一顆名為 B-Star 的神秘星球，星球上存在著一股神秘訊號，持續散發著溫暖且耀眼的能量。而守護這股力量的，正是三位星星守護者——李振昌、江坤宇、鄭浩均，他們分別掌管著自信電波、開心電波與勇氣電波，守護著星球的光芒也守護著每一位相信夢想的人，同時也相信每個人都是獨一無二的存在，都能找到屬於自己的光芒。本次主題日週末，中信兄弟球員將換上「飛天小女警 × 中信兄弟」聯名主題球衣，化身守護 B Star 的星星守護者，與球迷們一同展開這趟充滿勇氣與能量的星際旅程！球衣以神秘宇宙為靈感，採用黑色作為主體，搭配粉色細節點綴，結合星星元素設計，當球員們穿上這身專屬制服踏上球場，也將化身守護者，在主場集結力量、捍衛勝利。除了限定主題球衣外，活動2日也將推出專屬進場贈品，陪伴大家展開這趟閃耀的星際旅程！內野熱區座位球迷可獲得「飛天小女警 × 中信兄弟」聯名零錢包，讓球迷在這趟星際旅程中能有帥氣又可愛的配件。而內野全區球迷則有機會獲得「雷射壓克力吊飾」，透過閃耀的雷射光澤，象徵即使身處黑暗之中，只要勇敢做最真實的自己，也能綻放屬於自己的光芒，成為宇宙中最獨特的那顆星。活動兩日賽前，飛天小女警——花花、泡泡與毛毛將驚喜現身場外舞台，與球迷朋友見面！喜愛飛天小女警的大小朋友們千萬別錯過，快來和三位女孩一起合影留念，在這趟星際旅程中留下最珍貴的夏日回憶！活動兩日場外攤位特別設置「飛天小女警 × Brothers」聯名拍貼機，邀請大家在這趟充滿能量的星際旅程中，與飛天小女警一起留下獨一無二的紀念回憶。此外，會員球迷還可報名參加「手作串珠體驗」，親手打造專屬於自己的閃亮串珠手鍊，將這份美好回憶化作最特別的收藏，一起閃耀整個宇宙！飛天小女警 x 中信兄弟 女孩日《守護你的星》8/15(六)、8/16(日)開賽時間為下午5：05分，進場時間為下午2點，邀請大家一起搭上星願航線，展開這場可愛、勇氣與力量的星際冒險！更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。