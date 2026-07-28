夏天電風扇卡滿灰塵與寵物毛髮好難清！有網友分享免拆洗妙招，只需靠「棉花棒」就能邊轉動邊把風扇框縫隙的髒污清乾淨，全聯也曾公開加柔軟精防塵的私房招數。記者家中也有養狗，特別拿雙頭棉花棒與大棉花棒親自實測，揭密這項免拆清法的真實效果與優缺點！
🟡棉花棒免拆清電風扇 網友實測直呼變亮晶晶
電風扇用久了容易卡滿灰塵與毛絮。一名家中養貓的網友在 Threads 上發文分享，日前嘗試網友傳授的「棉花棒清潔法」，只需拿沾濕的棉花棒伸入電扇框縫隙後邊轉動邊清潔，就能順利將貓毛與髒污掏出，且棉絮不會掉落滿地。看到電扇外框恢復亮晶晶，讓他相當滿意。貼文引發網友熱議，也有部分民眾認為吸塵器吸一吸或直接拆洗清潔軸心，依然最乾淨省時。
全聯揭稀釋柔軟精擦拭法 降低靜電減少灰塵
除了棉花棒去污，全聯過去也在官網「生活小百科」分享電風扇防塵妙招。全聯指出，民眾不必將整個扇頭拆下，只需將適量衣物柔軟精加入清水稀釋，再用抹布浸濕擰乾後擦拭扇葉與外殼即可。柔軟精中的界面活性劑能有效降低靜電吸附效果，帶走表面灰塵之餘還能形成保護膜，大幅減少後續使用時灰塵再度附著的機會。
🟡大小棉花棒實測 卡細縫難清且較費時
記者家中同樣飼養寵物狗，電風扇也卡了少許毛絮。記者特別拿出一般雙頭棉花棒與擦傷口用的較大棉花棒進行親自實測。
實測發現，使用較大的棉花棒清理電扇下方較寬縫隙時非常便利，能迅速帶下兩側髒污；但使用一般雙頭棉花棒清理接近中心最細處的縫隙時，髒污反而容易卡住。
整體而言，棉花棒清潔較費時費工，兩根棉花棒三個頭擦滿髒污時，僅清理了約 15 度扇面，且無法清到內部扇葉。若電扇可拆卸，仍以拆洗較快速省時；但棉花棒擦拭法對於「無法拆卸的循環扇」來說，確實是不錯的清潔替代方案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
電風扇用久了容易卡滿灰塵與毛絮。一名家中養貓的網友在 Threads 上發文分享，日前嘗試網友傳授的「棉花棒清潔法」，只需拿沾濕的棉花棒伸入電扇框縫隙後邊轉動邊清潔，就能順利將貓毛與髒污掏出，且棉絮不會掉落滿地。看到電扇外框恢復亮晶晶，讓他相當滿意。貼文引發網友熱議，也有部分民眾認為吸塵器吸一吸或直接拆洗清潔軸心，依然最乾淨省時。
全聯揭稀釋柔軟精擦拭法 降低靜電減少灰塵
除了棉花棒去污，全聯過去也在官網「生活小百科」分享電風扇防塵妙招。全聯指出，民眾不必將整個扇頭拆下，只需將適量衣物柔軟精加入清水稀釋，再用抹布浸濕擰乾後擦拭扇葉與外殼即可。柔軟精中的界面活性劑能有效降低靜電吸附效果，帶走表面灰塵之餘還能形成保護膜，大幅減少後續使用時灰塵再度附著的機會。
🟡大小棉花棒實測 卡細縫難清且較費時
記者家中同樣飼養寵物狗，電風扇也卡了少許毛絮。記者特別拿出一般雙頭棉花棒與擦傷口用的較大棉花棒進行親自實測。