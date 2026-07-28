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蔣萬安喊「倒閣」打假球？趙曉慧：黔驢技窮、沒招了

台北市長蔣萬安日前才搶在藍營各大咖之前，開出第一槍號召支持者725上凱道反癌油；如今接受資深媒體人黃光芹專訪時，再度拋出「倒閣」議題，更透露這段期間已有不少立委私下與他討論，消息一出，立刻掀起政壇熱議。對此，作家趙曉慧認為，蔣萬安這是一次政治豪賭，而且賭得超大，但在國民黨內沒共識的情況下就硬衝，直接把同儕得罪光光。趙曉慧分析，蔣萬安拋出倒閣這種憲政級「大絕招」，背後有3大考量，搶話語權兼刷人設，塑造自己「強硬抗綠」的新形象；雙北跟台中食安稽查爆出大漏洞，藉此轉移食安失職的風險；而這時候最好的公關洗白就是「轉攻為守」，把層級拉高到「民進黨政府失職、卓榮泰下台」，甩鍋甩得超順手。「為什麼說這是場超廢的政治豪賭？」趙曉慧表示，首先，「倒閣」根本打假球，國會要通過不信任案，票數算計有多嚴苛大家都知道。白營態度保留，藍營自己區域立委更怕得要死，因為倒閣等於國會重選，好不容易選上誰想冒失業風險？這種沒把握的牌喊半天，最後就是「只聞樓梯響」，大絕招當空氣砲在發，講幾次大家就看破手腳了。趙曉慧續指，再來，中間選民開始對蔣萬安「政治疲勞」了，沒人響應725凱道活動就是一例，蔣萬安堂堂首都市長，不認真搞跨縣市聯防、清查轄區食安，天天跳進中央政爭泥淖喊倒閣，只會讓大家覺得，蔣萬安「帶頭鬧事」又在搞政爭、忽略民生。蔣萬安原本要立的「溫和、務實、市政優先」溫文儒雅人設，直接被自己碎成渣。「最搞笑的是，他到底有沒有跟自家立委商量過？藍營艱困選區的立委現在心裡大概在狂飆三字經吧。」趙曉慧狠酸，為了蔣萬安一個人的食安轉向政治秀，要大家拿立委寶座陪葬？沒共識就硬衝，直接把黨內同儕得罪光光，對解決食安也一點幫助都沒有。最後，趙曉慧更痛批，蔣萬安這一波短線操作是「瞎操作」，還是那句話，蔣萬安與國民黨「黔驢技窮，沒招了」！