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《薛丁格的電話》遊戲介紹

▲失去記憶的少女將透過一台電話，傾聽電話另一頭的「他們」究竟有著怎樣的人生，現在又有著什麼樣的想法。（圖／《薛丁格的電話》）

《海市蜃樓之館》遊戲介紹

《Coffee Talk Tokyo》遊戲介紹

兩款遊戲一起買 組合包打9折

▲《海市蜃樓之館 × 薛丁格的電話》組合包。（圖／《薛丁格的電話》）

▲《Coffee Talk Tokyo × 薛丁格的電話》組合包推出優惠。（圖／《薛丁格的電話》）

《薛丁格的電話》原聲帶 上架各大音樂平台

▲《薛丁格的電話》原聲帶在各大音樂平台推出。（圖／《薛丁格的電話》）

《薛丁格的電話》相關資料

由集英社遊戲發行的文字冒險遊戲《薛丁格的電話》，即日起在Nintendo Switch和Steam平台，推出限時8折優惠！並且同步推出《薛丁格的電話》和《海市蜃樓之館》、《Coffee Talk Tokyo》遊戲組合包；《薛丁格的電話》遊戲原聲帶也同步在各大音樂平台上架。一位失去記憶的少女瑪莉，在陌生的房間內醒來，在充滿謎團的貓「哈姆雷特」的引導，成為世界最後的談話對象。她將透過一台電話，傾聽電話另一頭的「他們」究竟有著怎樣的人生，現在又有著什麼樣的想法。《海市蜃樓之館》是一款西洋浪漫懸疑恐怖遊戲，以一座被詛咒的洋館為舞台，傳說住進這裡的人必會遭遇不幸。失去記憶的玩家，在館中神祕女僕的引導下，目睹了過去發生的種種悲劇。玩家將在追隨諸多悲劇與館中殘留的記憶之後，了解為何洋館會被詛咒？女僕的真實身分是什麼？你又為何在此？是將這些視為「他人的悲劇」旁觀而過，還是追尋真相？玩家的選擇將決定一切。文字冒險遊戲《Coffee Talk Tokyo》，玩家將在咖啡館中與一杯咖啡相伴，展開心靈的對話。在東京的一家小咖啡館裡，人類與曾經的「妖怪」後裔們互相傾訴各自的煩惱與喜悅。2026年7月24日23：00～2027年1月24日22：59（UTC+8），時間以平台頁面顯示為主。-10%2026年8月11日23：00～11月11日22：59（UTC+8）-10％即日起到8月8日-20%，特價238元。原本在Steam上銷售的《薛丁格的電話》原聲帶，目前已經登陸各大音樂串流平台，包括Apple Music、Spotify、amazon music、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA 等。配合本次上架與銷售，部分樂曲的循環部分已經進行擴展，以便玩家能更長久地享受。售價為1069日圓（含稅，約新台幣212元），實際售價以各平台為主。文字冒險遊戲2026年5月28日1 人輔導級，12歲以上。298元（優惠期間價格請以各平台為準）繁體中文／簡體中文／英文／日文集英社遊戲Acrobatic Chirimenjako