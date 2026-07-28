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大樂透頭獎衝9億！5星座下半年迎10年大運 事業、財運同步看漲

🟡金牛座

▲金牛座有望擺脫消耗型人際、累積財富，但應避免高風險投資。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡處女座

🟡天蠍座

▲天蠍座迎來合作與偏財機會，合作務必記得簽訂合約。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡摩羯座

🟡巨蟹座

▲巨蟹座可望改善家庭關係，讓家運與財運同步提升。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

大樂透今（28）日晚間頭獎累積至9億元，吸引不少民眾搶買彩券試手氣，《搜狐網》運勢專欄也分析表示，下半年起金牛座、處女座、天蠍座、摩羯座及巨蟹座將迎來長達十年的上升期，財運、事業一次豐收，甚至有望擺脫讓人筋疲力盡的人際關係，迎來新的合作新契機。金牛座向來踏實穩重，工作認真卻不善於替自己爭取表現機會，不論在職場或創業領域，經常默默付出，即使成果被他人分享，也少與人爭辯。此外，因重感情、容易心軟，過去常因借貸或人情往來造成財務損失，使收入成長受到限制。下半年開始，金牛座有望逐步遠離消耗自身的人際關係，長年建立的信譽也將吸引貴人帶來新的工作及收入機會。建議避免高風險投資、不替親友擔任保證人，並養成固定儲蓄習慣，持續深耕本業，未來十年財富可望穩定累積。處女座細心負責、凡事力求完美，但也因經常替他人收拾善後，投入大量時間與金錢處理人情往來，即使收入穩定，仍不易累積資產。未來將逐漸擺脫人際困擾，把多年累積的專業能力轉化為副業，拓展新的收入來源，同時建立明確的金錢界線，借貸保留書面紀錄，避免替他人承擔財務風險。天蠍座則擁有敏銳觀察力，過去卻因重情義、習慣獨自承擔壓力，錯過不少合作機會，也曾因過度相信口頭承諾而導致投資失利。隨著十年大運展開，天蠍座有望逐步回收積欠款項，新的收入機會也將陸續出現。未來合作應以合約保障自身權益，避免與熟人合夥投資，並適度拓展合作關係，增加薪資之外的收入來源。摩羯座長年勤奮工作、默默承擔責任，卻也因此容易成為付出最多、收穫最慢的一群。下半年起，累積多年的人脈與經驗將逐步開花結果，不少人有望迎來升遷加薪，創業者也可望透過老客戶帶來新商機。未來若能建立清楚的人際界線，做好長期財務規畫，家庭經濟有望逐步改善。巨蟹座過去總把家人放在第一位，長期犧牲自己的時間與利益，讓事業及財富累積受到影響。未來十年，家庭關係有望逐漸改善，過去尚未到位的補助、福利或收入，也有機會陸續落實。建議學會拒絕不合理請託，涉及金錢往來務必留下紀錄，同時保留時間提升自身能力，避免過度透支自己，讓家運與財運同步提升。