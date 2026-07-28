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▲騰訊微信事業群（WXG）一名項目葉姓負責人，私自將含有內部水印的個人年度薪酬明細截圖傳播給外部人員，遭到開除。(圖／截自網絡)

▲騰訊微信事業群（WXG）一名項目葉姓負責人，私自將含有內部水印的個人年度薪酬明細截圖傳播給外部人員，遭到開除(圖／截自網絡)

一則獎金截圖竟斷送了自己的飯碗！據日媒引述新浪科技報導，中國科技巨頭騰訊近日透過內部通知，開除旗下微信事業部一名專案組長，原因竟是這名員工把自己的年終績效獎金明細截圖傳給熟人，結果內容在網路上瘋傳，最終被公司認定「洩露敏感資訊」，不只丟了工作，還被直接列入永不錄用黑名單。年終獎金曝光 現金加股票逾1458萬台幣根據報導，這名遭開除的員工年末領到的績效獎金相當驚人，現金部分為人民幣82萬元（約新台幣377萬元），加上股票部分人民幣235萬元（約新台幣1081萬元），兩者相加總額超過。正是這份亮眼到嚇人的獎金明細，成了引爆整起風波的導火線。一張截圖傳給朋友 意外流出網路瘋傳事情的起因,是這名員工將自己的績效獎金明細截圖傳給了熟人,沒想到內容隨後就在網路上流傳開來,最終驚動騰訊內部的反貪腐調查部門介入調查,並確認了獎金資訊外洩一事。公司出手開除：違反機密資訊外洩條款騰訊調查後，直接對這名員工開鍘，理由是他在職期間向外部人員發送公司敏感訊息，導致資訊外洩到外部平台，「對公司內外都造成了負面影響」。公司認定，該員工的行為違反了內部規章中「資訊安全違規及機密資訊外洩」第三條，因此終止僱傭關係。根據報導，這項條款涵蓋範圍相當廣，包括洩露薪資資訊、打聽他人薪資，以及故意或操縱公司敏感內部資訊外洩等行為，一律都在規範之列。律師提醒：公司未必站得住腳事實上，中國過去已多次爆出因薪資問題引發的解僱糾紛。一位接受中國求職網站「中國就業網」採訪的律師分析指出，中國多數公司普遍不願公開員工薪資單，如果公司內部規章明文禁止公開工資單，或員工簽署過保密協議，一旦違反確實可能依合約條款受罰。不過這名律師也提出關鍵提醒：如果公司只是單方面通知員工相關政策，接著就依此政策懲罰員工，這樣的做法其實，等於在程序正義上站不住腳。這起事件也讓外界重新關注中國科技業「高薪保密文化」與勞工權益之間的灰色地帶，究竟該如何拿捏分寸。