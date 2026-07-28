皮克敏手遊《Pikmin Bloom》公布2026年8月任務和活動主題，《Pikmin Bloom》將以「熱帶風情之旅」為主題，推出「巴厘島雕刻飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「熱帶椰子」，完成活動任務就能逐步解鎖活動主題 Mii 服裝，以及「刨冰與冰淇淋：2024口味飾品皮克敏」的花苗。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》8月目標獎勵
2026年8月1日至8月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「熱帶椰子、能長成巴厘島雕刻飾品皮克敏的花苗、花瓣、其他道具」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌500個熱帶椰子：雞蛋花髮飾
📌2000個熱帶椰子：水果太陽眼鏡
📌3700個熱帶椰子：串珠涼鞋
📌5600個熱帶椰子：高腰短褲
📌7700個熱帶椰子：抹胸上衣配串珠項鍊
📌10000個熱帶椰子：披肩式流蘇針織外套
📌12200個熱帶椰子：度假服飾
📌15500個熱帶椰子：金色花苗
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》8月「泡泡蘑菇」
《Pikmin Bloom》8月主題蘑菇為「泡泡蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型泡泡蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且8月最後一個周末額外增加2天。
📌8月巨型泡泡蘑菇出現時間
■8月1日和2日
■8月8日和9日
■8月15日和16日
■8月22日和23日
■8月28日至31日
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年8月1日至8月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包含「熱帶椰子、能長成巴厘島雕刻飾品皮克敏的花苗、花瓣、其他道具」等，正中央的巨大花朵開始綻放時，除了隨機獎勵外，保證玩家能獲得一棵金色花苗。
📌500個熱帶椰子：雞蛋花髮飾
📌2000個熱帶椰子：水果太陽眼鏡
📌3700個熱帶椰子：串珠涼鞋
📌5600個熱帶椰子：高腰短褲
📌7700個熱帶椰子：抹胸上衣配串珠項鍊
📌10000個熱帶椰子：披肩式流蘇針織外套
📌12200個熱帶椰子：度假服飾
📌15500個熱帶椰子：金色花苗
《Pikmin Bloom》8月主題蘑菇為「泡泡蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型泡泡蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且8月最後一個周末額外增加2天。
📌8月巨型泡泡蘑菇出現時間
■8月1日和2日
■8月8日和9日
■8月15日和16日
■8月22日和23日
■8月28日至31日