國內新冠肺炎疫情持續升溫，疾管署監測顯示，新冠門急診就診人次快速增加，疫情已達流行閾值、進入流行期。疾管署署長羅一鈞提醒，最近新冠疫情升溫，症狀和過去差不多，仍以發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水為主，長輩或慢性病患者更要注意感染後發展為重症的風險。民眾若出現症狀究竟還要不要快篩？快篩陽性需要隔離嗎？哪些人可以免費接種新冠疫苗？《NOWnews今日新聞》整理新冠肺炎懶人包，方便民眾一次了解。
羅一鈞提醒，從6月中旬開始，新冠疫情逐步上升，7月中旬已經進入流行期，預計到8月底前，疫情都會處於上升階段。這一波疫情的病毒雖然有所改變，但症狀和過去差不多，仍以發燒、咳嗽、流鼻水等症狀為主。
🟡新冠確診人數有多少？
羅一鈞提醒，從6月中旬開始，新冠疫情逐步上升，7月中旬已經進入流行期，預計到8月底前，疫情都會處於上升階段。疾管署日前公布7月12日至7月18日，當週新冠門急診就診共4,766人次，較前一週增加66.5%，此外，在疾管署傳染病統計資料查詢系統顯示，2026年新冠併發重症累計150例，2026年累計死亡18例，光是2026年7月新冠併發重症累計82例。
🟡2026年新冠最新症狀有哪些？
近4週國內本土病例主要變異株為NB.1.8.1，多數感染者以輕症或無症狀為主，病毒雖然有所改變，但症狀和過去差不多，臨床表現仍以上呼吸道症狀為主，羅一鈞表示，仍發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水為主要症狀。這一波只有少數患者會出現暫時性嗅覺或味覺喪失、遲鈍。
🟡出現症狀，現在還需要快篩嗎？
目前沒有規定所有出現感冒症狀的民眾都必須快篩，但快篩仍可作為醫師診斷、用藥及民眾自我防護的重要參考，且這波感染新冠不一定會高燒，也有人僅出現喉嚨痛、鼻塞、疲倦、頭痛或全身痠痛，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專提醒，決定要不要進行快篩，不能只看體溫，而是要觀察整體症狀。即使體溫未達38.5°C，只要有呼吸道症狀，仍可先在家快篩。
🟡高風險族群出現症狀時建議先快篩
1.65歲以上長者。
2.孕婦或產後6週內婦女。
3.癌症、糖尿病、慢性腎病患者。
4.心血管疾病或慢性肺病患者。
5.肥胖，BMI達30以上者。
6.免疫功能低下或正在使用免疫抑制藥物者。
7.器官移植或血液幹細胞移植患者。
🟡新冠快篩哪裡買？
疾管署指出，民眾可至有販售家用快篩試劑的通路購買，包括：便利商店、超級市場、藥局或藥妝店、部分量販店及醫療器材通路。截至7月25日，國內約有63萬劑新冠家用快篩可供應。民眾也可進入食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，查詢核准產品及相關供應資訊，各門市庫存不同，前往購買前可先電話詢問。
🟡新冠快篩陽性還能上班嗎？
目前新冠快篩陽性的輕症或無症狀民眾，不須主動向衛生單位通報，也沒有強制居家隔離規定，但疾管署建議，快篩陽性後應儘量在家休息，避免非必要外出。等到症狀明顯緩解，且在沒有服用退燒藥的情況下退燒至少24小時後，才可恢復正常活動。
🟡哪些情況要立刻就醫？
感染新冠後，若出現以下重症警示症狀，應立即就醫或撥打119：
1.喘或呼吸困難。
2.持續胸痛、胸悶。
3.意識不清或無法喚醒。
4.嘴唇、指甲床或皮膚發紫。
5.血氧濃度下降。
6.持續高燒不退。
7.無法進食、喝水或明顯脫水。
8.症狀快速惡化。
🟡現在還有免費公費新冠疫苗嗎？
疾管署原訂公費新冠疫苗擴大全民接種至7月31日，因疫情進入流行期，已將接種期限延長至2026年9月28日，只要年滿6個月以上，尚未接種2025至2026年度本季新冠疫苗即可，公費資格不限於長者或慢性病患者，一般成年人、青少年及兒童，只要尚未接種本季疫苗，都屬於免費接種對象。
🟡哪些人可以免費接種第二劑？
疾管署指出，新冠重症病例多集中在65歲以上長者及慢性病患者，且超過9成重症病例未接種本季疫苗，符合第二劑資格者應儘速補打。
若已接種本季第一劑疫苗，且間隔滿6個月的65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月以上免疫不全或免疫功能低下者，都可再免費接種第二劑。
🟡免費新冠疫苗哪裡打？一鍵查詢
想知道哪裡還有公費疫苗可以施打，疾管署公布全台22縣市接種院所查詢入口，也可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上一鍵查詢，同時也能在「公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。
北部地區
台北市COVID-19疫苗接種院所
新北市COVID-19疫苗接種院所
基隆市COVID-19疫苗接種院所
桃園市COVID-19疫苗接種院所
新竹市COVID-19疫苗接種院所
新竹縣COVID-19疫苗接種院所
宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所
中部地區
苗栗縣COVID-19疫苗接種院所
台中市COVID-19疫苗接種院所
彰化縣COVID-19疫苗接種院所
南投縣COVID-19疫苗接種院所
雲林縣COVID-19疫苗接種院所
南部地區
嘉義市COVID-19疫苗接種院所
嘉義縣COVID-19疫苗接種院所
台南市COVID-19疫苗接種院所
高雄市COVID-19疫苗接種院所
屏東縣COVID-19疫苗接種院所
東部及離島地區
花蓮縣COVID-19疫苗接種院所
台東縣COVID-19疫苗接種院所
澎湖縣COVID-19疫苗接種院所
金門縣COVID-19疫苗接種院所
連江縣COVID-19疫苗接種院所
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡新冠確診人數有多少？
羅一鈞提醒，從6月中旬開始，新冠疫情逐步上升，7月中旬已經進入流行期，預計到8月底前，疫情都會處於上升階段。疾管署日前公布7月12日至7月18日，當週新冠門急診就診共4,766人次，較前一週增加66.5%，此外，在疾管署傳染病統計資料查詢系統顯示，2026年新冠併發重症累計150例，2026年累計死亡18例，光是2026年7月新冠併發重症累計82例。
🟡2026年新冠最新症狀有哪些？
近4週國內本土病例主要變異株為NB.1.8.1，多數感染者以輕症或無症狀為主，病毒雖然有所改變，但症狀和過去差不多，臨床表現仍以上呼吸道症狀為主，羅一鈞表示，仍發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水為主要症狀。這一波只有少數患者會出現暫時性嗅覺或味覺喪失、遲鈍。
🟡出現症狀，現在還需要快篩嗎？
目前沒有規定所有出現感冒症狀的民眾都必須快篩，但快篩仍可作為醫師診斷、用藥及民眾自我防護的重要參考，且這波感染新冠不一定會高燒，也有人僅出現喉嚨痛、鼻塞、疲倦、頭痛或全身痠痛，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專提醒，決定要不要進行快篩，不能只看體溫，而是要觀察整體症狀。即使體溫未達38.5°C，只要有呼吸道症狀，仍可先在家快篩。
1.65歲以上長者。
2.孕婦或產後6週內婦女。
3.癌症、糖尿病、慢性腎病患者。
4.心血管疾病或慢性肺病患者。
5.肥胖，BMI達30以上者。
6.免疫功能低下或正在使用免疫抑制藥物者。
7.器官移植或血液幹細胞移植患者。
🟡新冠快篩哪裡買？
疾管署指出，民眾可至有販售家用快篩試劑的通路購買，包括：便利商店、超級市場、藥局或藥妝店、部分量販店及醫療器材通路。截至7月25日，國內約有63萬劑新冠家用快篩可供應。民眾也可進入食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，查詢核准產品及相關供應資訊，各門市庫存不同，前往購買前可先電話詢問。
🟡新冠快篩陽性還能上班嗎？
目前新冠快篩陽性的輕症或無症狀民眾，不須主動向衛生單位通報，也沒有強制居家隔離規定，但疾管署建議，快篩陽性後應儘量在家休息，避免非必要外出。等到症狀明顯緩解，且在沒有服用退燒藥的情況下退燒至少24小時後，才可恢復正常活動。
🟡哪些情況要立刻就醫？
感染新冠後，若出現以下重症警示症狀，應立即就醫或撥打119：
1.喘或呼吸困難。
2.持續胸痛、胸悶。
3.意識不清或無法喚醒。
4.嘴唇、指甲床或皮膚發紫。
5.血氧濃度下降。
6.持續高燒不退。
7.無法進食、喝水或明顯脫水。
8.症狀快速惡化。
🟡現在還有免費公費新冠疫苗嗎？
疾管署原訂公費新冠疫苗擴大全民接種至7月31日，因疫情進入流行期，已將接種期限延長至2026年9月28日，只要年滿6個月以上，尚未接種2025至2026年度本季新冠疫苗即可，公費資格不限於長者或慢性病患者，一般成年人、青少年及兒童，只要尚未接種本季疫苗，都屬於免費接種對象。
🟡哪些人可以免費接種第二劑？
疾管署指出，新冠重症病例多集中在65歲以上長者及慢性病患者，且超過9成重症病例未接種本季疫苗，符合第二劑資格者應儘速補打。
若已接種本季第一劑疫苗，且間隔滿6個月的65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月以上免疫不全或免疫功能低下者，都可再免費接種第二劑。
想知道哪裡還有公費疫苗可以施打，疾管署公布全台22縣市接種院所查詢入口，也可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上一鍵查詢，同時也能在「公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。
北部地區
台北市COVID-19疫苗接種院所
新北市COVID-19疫苗接種院所
基隆市COVID-19疫苗接種院所
桃園市COVID-19疫苗接種院所
新竹市COVID-19疫苗接種院所
新竹縣COVID-19疫苗接種院所
宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所
中部地區
苗栗縣COVID-19疫苗接種院所
台中市COVID-19疫苗接種院所
彰化縣COVID-19疫苗接種院所
南投縣COVID-19疫苗接種院所
雲林縣COVID-19疫苗接種院所
南部地區
嘉義市COVID-19疫苗接種院所
嘉義縣COVID-19疫苗接種院所
台南市COVID-19疫苗接種院所
高雄市COVID-19疫苗接種院所
屏東縣COVID-19疫苗接種院所
東部及離島地區
花蓮縣COVID-19疫苗接種院所
台東縣COVID-19疫苗接種院所
澎湖縣COVID-19疫苗接種院所
金門縣COVID-19疫苗接種院所
連江縣COVID-19疫苗接種院所