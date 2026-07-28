國內新冠肺炎疫情持續升溫，疾管署監測顯示，新冠門急診就診人次快速增加，疫情已達流行閾值、進入流行期。疾管署署長羅一鈞提醒，最近新冠疫情升溫，症狀和過去差不多，仍以發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水為主，長輩或慢性病患者更要注意感染後發展為重症的風險。民眾若出現症狀究竟還要不要快篩？快篩陽性需要隔離嗎？哪些人可以免費接種新冠疫苗？《NOWnews今日新聞》整理新冠肺炎懶人包，方便民眾一次了解。

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羅一鈞提醒，從6月中旬開始，新冠疫情逐步上升，7月中旬已經進入流行期，預計到8月底前，疫情都會處於上升階段。這一波疫情的病毒雖然有所改變，但症狀和過去差不多，仍以發燒、咳嗽、流鼻水等症狀為主。



🟡新冠確診人數有多少？

羅一鈞提醒，從6月中旬開始，新冠疫情逐步上升，7月中旬已經進入流行期，預計到8月底前，疫情都會處於上升階段。疾管署日前公布7月12日至7月18日，當週新冠門急診就診共4,766人次，較前一週增加66.5%，此外，在疾管署傳染病統計資料查詢系統顯示，2026年新冠併發重症累計150例，2026年累計死亡18例，光是2026年7月新冠併發重症累計82例。

🟡2026年新冠最新症狀有哪些？

近4週國內本土病例主要變異株為NB.1.8.1，多數感染者以輕症或無症狀為主，病毒雖然有所改變，但症狀和過去差不多，臨床表現仍以上呼吸道症狀為主，羅一鈞表示，仍發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水為主要症狀。這一波只有少數患者會出現暫時性嗅覺或味覺喪失、遲鈍。

🟡出現症狀，現在還需要快篩嗎？

目前沒有規定所有出現感冒症狀的民眾都必須快篩，但快篩仍可作為醫師診斷、用藥及民眾自我防護的重要參考，且這波感染新冠不一定會高燒，也有人僅出現喉嚨痛、鼻塞、疲倦、頭痛或全身痠痛，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專提醒，決定要不要進行快篩，不能只看體溫，而是要觀察整體症狀。即使體溫未達38.5°C，只要有呼吸道症狀，仍可先在家快篩。

▲新冠疫情再度升溫，哪裡可以打疫苗？哪些醫療單位有快篩試劑？疾管署官網一鍵就可以查詢。（圖／記者周淑萍攝）
▲新冠疫情再度升溫，哪裡可以打疫苗？哪些醫療單位有快篩試劑？疾管署官網一鍵就可以查詢。（圖／記者周淑萍攝）
🟡高風險族群出現症狀時建議先快篩

1.65歲以上長者。

2.孕婦或產後6週內婦女。

3.癌症、糖尿病、慢性腎病患者。

4.心血管疾病或慢性肺病患者。

5.肥胖，BMI達30以上者。

6.免疫功能低下或正在使用免疫抑制藥物者。

7.器官移植或血液幹細胞移植患者。

🟡新冠快篩哪裡買

疾管署指出，民眾可至有販售家用快篩試劑的通路購買，包括：便利商店、超級市場、藥局或藥妝店、部分量販店及醫療器材通路。截至7月25日，國內約有63萬劑新冠家用快篩可供應。民眾也可進入食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，查詢核准產品及相關供應資訊，各門市庫存不同，前往購買前可先電話詢問。

🟡新冠快篩陽性還能上班嗎？

目前新冠快篩陽性的輕症或無症狀民眾，不須主動向衛生單位通報，也沒有強制居家隔離規定，但疾管署建議，快篩陽性後應儘量在家休息，避免非必要外出。等到症狀明顯緩解，且在沒有服用退燒藥的情況下退燒至少24小時後，才可恢復正常活動。

🟡哪些情況要立刻就醫？

感染新冠後，若出現以下重症警示症狀，應立即就醫或撥打119：

1.喘或呼吸困難。

2.持續胸痛、胸悶。

3.意識不清或無法喚醒。

4.嘴唇、指甲床或皮膚發紫。

5.血氧濃度下降。

6.持續高燒不退。

7.無法進食、喝水或明顯脫水。

8.症狀快速惡化。

🟡現在還有免費公費新冠疫苗嗎？

疾管署原訂公費新冠疫苗擴大全民接種至7月31日，因疫情進入流行期，已將接種期限延長至2026年9月28日，只要年滿6個月以上，尚未接種2025至2026年度本季新冠疫苗即可，公費資格不限於長者或慢性病患者，一般成年人、青少年及兒童，只要尚未接種本季疫苗，都屬於免費接種對象。

🟡哪些人可以免費接種第二劑？

疾管署指出，新冠重症病例多集中在65歲以上長者及慢性病患者，且超過9成重症病例未接種本季疫苗，符合第二劑資格者應儘速補打。

若已接種本季第一劑疫苗，且間隔滿6個月的65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月以上免疫不全或免疫功能低下者，都可再免費接種第二劑。

▲疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」可查詢附近醫療院所及看診資訊，民眾可依所在地篩選合適院所。（圖／翻攝自疾管署網站）
▲疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」可查詢附近醫療院所及看診資訊，民眾可依所在地篩選合適院所。（圖／翻攝自疾管署網站）
🟡免費新冠疫苗哪裡打？一鍵查詢

想知道哪裡還有公費疫苗可以施打，疾管署公布全台22縣市接種院所查詢入口，也可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上一鍵查詢，同時也能在「公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。

北部地區

台北市COVID-19疫苗接種院所

新北市COVID-19疫苗接種院所

基隆市COVID-19疫苗接種院所

桃園市COVID-19疫苗接種院所

新竹市COVID-19疫苗接種院所

新竹縣COVID-19疫苗接種院所

宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所

中部地區

苗栗縣COVID-19疫苗接種院所

台中市COVID-19疫苗接種院所

彰化縣COVID-19疫苗接種院所

南投縣COVID-19疫苗接種院所

雲林縣COVID-19疫苗接種院所

南部地區

嘉義市COVID-19疫苗接種院所

嘉義縣COVID-19疫苗接種院所

台南市COVID-19疫苗接種院所

高雄市COVID-19疫苗接種院所

屏東縣COVID-19疫苗接種院所

東部及離島地區

花蓮縣COVID-19疫苗接種院所

台東縣COVID-19疫苗接種院所

澎湖縣COVID-19疫苗接種院所

金門縣COVID-19疫苗接種院所

連江縣COVID-19疫苗接種院所

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...