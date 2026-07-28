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盧秀燕再爆：衛福部基層也反對20%標準

台北市長蔣萬安昨天爆料，指上週行政院召開《食安法》修法會議時，高雄市長陳其邁當場質問「20%的下架標準到底是誰定的？」現場無人敢回應。陳其邁隨後表示，自己的發言不需要蔣萬安代為轉述。台中市長盧秀燕今（28）日表示，「陳其邁市長是代表廣大的台灣人民在問，包括我在內。」她更爆料，衛福部基層食安人員也反對「20%以下不用下架」的作法，決策者卻不為所動，「我認為中央有內鬼、有門神」。中聯油脂致癌油事件持續延燒，蔣萬安昨天接受專訪時透露，行政院上週召集地方首長討論《食安法》修法時，陳其邁當場怒問，地方政府下架、上架被搞得人仰馬翻，「這20%的下架標準到底是誰定的？」現場一片鴉雀無聲，無人敢出面回應。陳其邁受訪表示，行政院當天召開會議的重點是討論《食安法》修法，而非追究責任或是非，各方依專業提出意見。他強調若需說明自己在會中的發言，由他本人或高雄市政府發言人即可，不需要蔣萬安代為詮釋。高雄市政府也批評，蔣萬安去脈絡化轉述會議內容並不妥當，強調陳其邁就食安風險管理提出專業意見，與行政院政委、衛福部進行討論，並沒有所謂「發飆」。盧秀燕今天赴台中市議會列席前受訪時表示，自己當天全程在場，陳其邁確實在會中提出「20%的決策是誰做的？」她認為陳其邁不是只代表自己，而是代表廣大台灣人民發問，「這廣大的台灣人民也包括我。」盧秀燕指出，過去歷次食安事件，只要產品有疑慮，都是全面下架，從未出現「20%以下不用下架」的作法，這項決策「荒腔走板、前所未見」。她並進一步爆料，衛福部內部第一線食安人員不認同這作法。「我再透露一點，內部基層同仁對這個決策是表示反對的，過去所有食安事件都是全面下架，從來沒聽過20%以下不用下架，當時衛福部基層同仁就認為這樣並不妥。」盧秀燕最後表示，這也印證了她這段時間一再提出的質疑，「我認為中央有內鬼、中央有門神。」陳其邁在會中提出的疑問，也是她一直以來追問中央的問題，希望中央說清楚20%下架標準的決策過程與依據。