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瞄準暑假期間叫車需求增溫，花東觀光與在地移動場景應用，Uber叫車服務正式拓展至花蓮、台東、雲林。Uber台灣總經理莫德安表示，象徵Uber App攜手合作車隊完成全台19城市布局，達成全台縣市皆可透過Uber叫車的里程碑。為慶祝全台上線，Uber APP推出指定地區乘車與「優快送」優惠，輸入優惠序號【雲花東有優黃】可享一趟200元乘車優惠、輸入【雲花東優快送】可享一趟 300元即時包裹優惠；Uber Eats則有輸入【慶祝吃五折】可享花蓮、台東、雲林三地限定美食最高5折優惠。Uber觀察，2025年暑期六都以外縣市叫車表現亮眼，宜蘭年增25.2%、南投年增21.1% 。另，家庭出遊、多人同行與短程出行需求升溫，去年暑假期間「六人座優步」搭乘年增10%、優步小黃搭乘年增21.6%。花東地區旅遊接駁與在地出行也更受關注；以花蓮為例，2025年暑假遊客人次約160萬，年增76%。另，滿足商務差旅、國際旅客與高端用戶需求，「尊榮優步」預計在第三季由台北、新北及桃園，拓展至新竹、台中、台南、高雄共8城市。Uber觀察，「尊榮優步」熱門上下車地點以台北五星級飯店為主 ，也可見COMPUTEX等大型國際展會期間外籍旅客使用需求；「尊榮優步」合作車款涵蓋Lexus、Mercedes-Benz、BMW、Audi等品牌，並以較大車室與舒適後座空間為特色，提供更舒適、尊榮的乘車體驗。