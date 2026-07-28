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肝癌長年高居國人癌症死因第二位，為對抗「沉默殺手」，台中市政府衛生局響應「世界肝炎日」，自今（115）年8月1日起擴大B、C型肝炎免費篩檢年齡層。凡75年次以前出生至79歲之民眾，皆可享終身一次免費受檢，市府期盼藉此政策及早揪出潛在感染者，降低肝病惡化風險。今年世界衛生組織（WHO）的倡議主題為「Hepatitis: Let's Break It Down」（肝炎：打破阻礙），呼籲各國共同打破預防、篩檢與治療的各項壁壘。根據WHO最新資料顯示，全球目前約有2.87億人感染慢性B型或C型肝炎，2024年更有約130萬人因相關疾病死亡；而在國內，依據衛生福利部統計，114年全國因「肝與肝內膽管癌」死亡人數高達7,601人，顯示國內外肝炎防治工作正面臨嚴峻挑戰。台中市衛生局長曾梓展表示，B、C型肝炎是導致慢性肝病、肝硬化及肝癌的主要元凶，落實「早期篩檢、及時治療」為守護健康的關鍵。台中市自民國100年起即積極推動B、C型肝炎篩檢，截至今年6月底，已累計超過83萬人次參與，平均每10位市民中即有6人接受過篩檢。曾梓展進一步指出，隨著醫療技術進步，C型肝炎目前已可透過口服新藥（DAA）達到99%的治癒率。中央健保署亦將該類新藥納入健保給付並放寬處方條件，加上國健署持續擴大免費篩檢年齡層，大幅提升了篩檢與治療資源的普及率。衛生局提醒，肝病初期往往缺乏明顯症狀，容易導致患者錯失治療黃金期，甚至突發嚴重併發症。符合免費篩檢資格的民眾，僅需攜帶健保卡至成人預防保健特約醫療院所即可辦理。此外，民眾於日常生活中應避免共用針具、牙刷、刮鬍刀等個人物品，並留意刺青、穿耳洞等行為之器械衛生與消毒，從根本降低感染風險。