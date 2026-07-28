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國防部今（28）日召開「漢光42號」演習實兵演練暨2026城鎮韌性（防空）演習說明記者會，針對外界質疑網路降速演習僅限中北部14縣市，國家通訊傳播委員會（NCC）基礎設施處長梁伯洲解釋，考量南部、東部、外離島近年都曾歷經實際通訊受損，因此優先聚焦人口密集的中北部地區、人口涵蓋率達73%，共計1700萬人口。梁伯洲說，本次演練是國內首次辦理行動通訊網路降速演練，為有效驗證政府與民眾的應變，NCC參考國外做法，從通訊流量、人口密度面向規劃演練範圍，首選定全國行動通訊流量最密集的地區來實施，未來將逐步擴大辦理範圍至全國各縣市，以強化全國各縣市可通訊韌性整備，特別是過去南部、東部以及外離島，近年都曾歷經實際的通訊受損情境梁伯洲提到，包括丹娜斯颱風造成南部大範圍電力以及基地台受損；花蓮地區： 0403 地震也曾啟用低軌衛星及微波通訊；馬祖地區 也曾因海纜中斷長達 50 天，利用微波進行通聯，依照過往災害經驗，因此經過跨部會協商，優先聚焦人口密集的中部、北部地區，人口涵蓋率達 73%，希望藉由演練來補強政府與民眾的應變能力。梁伯洲進一步表示，演訓期間，政府將確保重要的公共服務不受影響，包括救護車通聯、ATM 金融服務、交通號誌、119、110警消通聯都會維持順暢，以確保民眾安全與社會正常運作不受影響。梁伯洲也建議，演習期間民眾優先使用語音通話與簡訊，必要時可改用室內電話或連接互聯 Wi-Fi 的方式來進行聯繫，也建議民眾依據 PACE 備援概念，依序建立主要、替代、緊急及近急不同層級通訊方式，包括行動網路、室內電話、互聯 Wi-Fi、業餘無線電等等。梁伯洲也鼓勵民眾，事前準備重要的聯絡電話，與家人約定緊急集合時間跟地點。另外也建議預先下載「消防防災一點通」及「警政服務 APP」離線地圖，以利災害時查詢就近急救站及避難處所之資訊。此次行動網路受阻演練，分為8/10中部7縣市與8/13北部7縣市，兩天進行，屆時將網速減慢30分鐘