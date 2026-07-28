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立法院聯席會議審查無人載具特別條例草案，但未達共識，全數保留送黨團協商。對此，總統府秘書長潘孟安今（28）日喊話說，台灣另一座無人載具的護國神山產業鏈正在形成，正需要在荒漠中降下甘霖，呼籲立法院高抬貴手，盡速讓預算通過。總統府上午召開「總統盃2026無人機競賽」活動公布記者會，包含秘書長潘孟安、發言人郭雅慧、總統府副秘書長何志偉、經濟部次長何晉滄、教育部次長朱俊彰、產發署副署長鄒宇新等人與會。媒體詢問，立法院聯席會議審查無人載具特別條例草案，最後草案雖初審通過，但院會討論前須交由黨團協商，府方是否擔憂會影響台灣的國防、無人機產業發展。潘孟安坦言說，「當然會擔憂」，這幾天美前國防官員薛瑞福（Randall G. Schriver）有相關說明，各界也關注台灣無人機產業鏈的組成。他說，台灣無人機過去是一片沙漠，只是個別零組件的外銷，整機製作上，這2年來在經濟部、民間、廠商、各部會投入心力及資源下，台灣可以看到未來，無人機產業能夠「成樹、成林」，甚至作為未來的另外一座護國無人載具，作為另外一個台灣未來無人載具的產業鏈的護國神山，他相信為期不遠。潘孟安說，這樣一個產業結構，目前在立法院審議中，尊重國會自主的審議，但從國內外的文獻、國際案例與經歷，以及國內產業發展的未來，能真正帶動未來台灣另一座無人載具的護國神山產業鏈正在形成，正需要在荒漠中降下甘霖，「祈請能高抬貴手，盡速讓這些預算通過，使各部會去執行，讓各產業界能引頸期待的甘霖，能夠趕快降下來」。郭雅慧也說，無人機產業不只攸關國防戰力，有非常廣泛的應用，包括在農業、海岸巡檢、防災救災等，更何況，這也是台灣要加入國際非紅供應鏈非常重要的歷史一刻。他說，在立法院中，相關條例都送交協商，呼籲朝野立委盡速有共識、完成審議，不希望因為在立法院當中預算的延宕，影響國防不對稱戰力，也影響到整個產業整體的發展。媒體詢問，總統盃的無人機競賽，也包含無人機足球項目，然而在野聯手刪凍相關預算，包括採購足球無人機、空拍無人機等，都會受到影響。潘孟安表示，目前預算還在審議中，行政單位不能因立法時程而荒廢所有工作，一定要持續進行，但也要尊重國會的議決；他呼籲，祈求立委能高抬貴手，盡速能夠通過相關預算，讓相關產業鏈，不管是從教育部、經濟部所屬來推動無人機相關產業，都能順利推動進行。