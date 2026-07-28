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▲HAHABABY聲明內容中，「未能完整保留設計與製作紀錄」的說法遭到全網罵翻。（圖／翻攝HAHABABY IG）

網紅蔡阿嘎妻子二伯自創品牌「HAHABABY」的抄襲爭議爆了多天後，終於在今（28）日透過社群發聲明道歉，但卻依然被罵翻。其中，內容寫到「快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄」的這個說法，讓網友全看傻，直批根本是在火上加油。由於二伯之前剛爆出抄襲爭議時，曾PO影片反駁，表示每個商品都投入極大心力，從靈感發想到開會、找廠商合作、最後反覆打樣修正，都需耗費極長時間。再加上HAHABABY品牌總監羅禁慾也曾在私密社團「金哈比」發聲，稱內部有完整開發流程與時間記錄。但在這次的聲明中，他們卻改口表示：「過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄。」這個前後不一致的說法，讓網友全看傻眼，「身為設計類的設計師，根本不可能沒有製作過程留下來，是多不愛自己的產品跟設計，才會沒有任何一點蛛絲馬跡」、「不是說設計發想到上架的時間都已經過了很久很久了嗎？怎麼現在又說是快速開發了呢」、「快速開發？我是不太相信紀錄沒有留，尤其是對於一個要長期經營的業者來說～」、「總監說有記錄，你們說沒紀錄，這聲明根本是災難吧。」