我是廣告 請繼續往下閱讀

誰是NBA史上最偉大的球員（GOAT）？這個話題多年來爭論不休，而曾親眼見證「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）巔峰時期的金州勇士總教練科爾（Steve Kerr），如今給出了不同答案。柯爾近日透露，過去在他心中毫無疑問的歷史第1人是喬丹，但在2024年巴黎奧運擔任美國男籃總教練、近距離執教詹姆斯（LeBron James）後，他的看法出現改變，甚至將兩人放在同樣的地位。柯爾曾在1990年代效力芝加哥公牛，親身參與球隊3連霸時期，並在喬丹身邊見證「籃球之神」如何主宰比賽。因此過去談到GOAT人選時，他總是毫不猶豫選擇喬丹。不過，柯爾近日回憶2024年奧運經歷時表示，執教詹姆斯讓他對GOAT的想法有所改變。「我以前總會說『就是·喬丹』。但後來我在奧運執教了詹姆斯，他真的是一個太棒的球員。」柯爾笑著表示：「因為大家現在手機都開著錄影，這大概又會傳到社群平台上，但我現在要說，這兩個人在我心裡已經是平手了。」柯爾指出，雖然美國隊當時陣中擁有柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等頂級球星，但當球隊需要有人挺身而出時，詹姆斯總能在關鍵時刻扛起責任。不僅如此，他也展現出對年輕球員的影響力，成為許多新生代球星心中的偶像。柯爾與喬丹之間有著一段著名的衝突。在公牛隊時期，柯爾曾與喬丹在訓練中發生激烈口角，甚至遭喬丹揮拳揍到眼眶，狀況類似近年格林（Draymond Green）與普爾（Jordan Poole）的衝突。不過兩人的心結很快就化解了，喬丹也在1997年總決賽第6戰將絕殺球傳給柯爾，成就了公牛隊第5座冠軍。柯爾一直以來也極度尊崇喬丹，從未像皮朋（Scottie Pippen）或格蘭特（Horace Grant）那樣在退役後對喬丹發出批評。至於對詹姆斯，柯爾則有著多年的宿敵情結。在2015至2018年間，柯爾執教的勇士隊與詹姆斯領軍的克里夫蘭騎士隊連續4年在NBA總冠軍賽血戰，雖然勇士奪得其中3冠，但詹姆斯在2016年率隊完成1：3大逆轉至今仍是經典。隨著詹姆斯轉戰湖人，雙方在西區季後賽與附加賽多次交手，柯爾早已徹底見識過詹姆斯的恐怖之處。從曾經率領公牛締造王朝的喬丹，到在NBA征戰超過20年的詹姆斯，柯爾如今認為，兩人的偉大已經難以分出高下：「喬丹與詹姆斯，就是平手。」