我是廣告 請繼續往下閱讀

健康幣第一階段與超商合作 國健署長：可換茶葉蛋、雞胸肉

為促進民眾主動參與健康促進行為，衛福部擬推動「健康幣」。衛福部國健署署長沈靜芬今（28）日表示，目前還在持續進行中，第一階段會以健康的食品為主，像是雞胸肉、茶葉蛋等，後續也不排除健身房或運動中心、醫院的合作。沈靜芬今（28）日出席「台癌發布職場 B 肝調查：不良職場文化成肝癌加速器！」記者會。被問到健康幣進度，她說，現在除了基礎架構建設、如APP優化等大致已完畢。沈靜芬提到，現在主要是針對外面的招募廠商，希望使用APP對接方式，也持續進行中，對於其他合作廠商也有洽談相關合作、後續行銷方案等會陸續向外界公布。沈靜芬說，現在會先以健康的食品為主，後續會再視更多廠商意願考量，也不排除健身房、運動中心或醫院等。她表示，第一階段還是希望穩健上路，可用健康幣的東西包括貨品、獎品，如茶葉蛋、雞胸肉等，都是民眾實用且符合健康的商品。沈靜芬指出，比較會是便利商店可換到健康相關的食品為主；目前四大超商也有意願合作，但暫不便透露更多細節。