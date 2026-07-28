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什麼是特留分？為什麼法律要保障？

特留分怎麼算？不是用遺產總額直接計算

直系血親卑親屬（子女）的特留分，為應繼分二分之一。





父母的特留分，為應繼分二分之一。





配偶的特留分，為應繼分二分之一。





兄弟姊妹的特留分，為應繼分三分之一。





祖父母的特留分，為應繼分三分之一。





不想留遺產給兄弟姊妹，可以嗎？

修法三讀後，最大的改變就在於刪除兄弟姊妹特留分。未來，只要被繼承人生前立有合法遺囑，便可自由決定是否將財產留給兄弟姊妹，兄弟姊妹將不能再依特留分制度要求分配最低比例遺產。

因此此次修法刪除的是「最低保障比例」，並非取消兄弟姊妹的繼承資格。

特留分可以放棄嗎？遭侵害又該怎麼辦？

兄弟姊妹特留分刪除後，有哪些重大改變？

「自己的財產，自己決定」！吳宗憲：把最基本的權利還給每個人

立法院今（28）日三讀通過《民法》繼承編修正案，正式刪除「兄弟姊妹特留分」規定，未來若被繼承人生前立下遺囑，手足將不再享有法律強制保障的最低遺產比例，象徵我國繼承制度迎來近百年來的重要變革。值得注意的是，法務部原先同步規劃的「特別貢獻制度」，希望讓長期照顧父母、付出勞務或財產協助的繼承人，在遺產分配時獲得更多保障，但此次修法並未一併納入三讀條文，朝野仍不排除未來另案推動。究竟什麼是特留分？這次修法改變了哪些地方？《NOWNEWS今日新聞》特別整理相關內容，帶讀者一次看懂重點。「遺產怎麼分」向來是家庭最容易引發衝突的問題之一，有人希望把財產全部留給配偶，有人想全部留給照顧自己的子女，也有人希望捐給公益團體，但如果完全尊重遺囑內容，可能導致部分法定繼承人一毛錢都拿不到。因此，《民法》設計了「特留分」制度。所謂特留分，就是法律規定必須替特定法定繼承人保留的最低繼承比例。即使被繼承人生前立有遺囑，也不能完全剝奪其他法定繼承人的權利，目的就是避免因偏愛、偏心，甚至一時情緒，而讓部分家人完全失去繼承權。《民法》第1187條便規定，立遺囑者雖然可以自由處分自己的財產，但仍不得違反特留分規定。也就是說，遺囑自由並非毫無限制，而是必須受到特留分制度約束；不過，若沒有留下遺囑，就不會有是否侵害特留分的問題，而是依照法定繼承順序及應繼分比例分配遺產。許多人以為特留分是直接拿遺產總額去計算，其實並非如此。依照《民法》第1223條規定，特留分是建立在「應繼分」的基礎上，再依不同身分計算一定比例。修法前規定如下：不少民眾會好奇，如果自己和兄弟姊妹多年沒有往來，甚至早已失聯，是否可以透過遺囑，不讓對方繼承任何遺產？在此次修法前，即使立下遺囑，只要兄弟姊妹仍屬法定繼承人，就可以依特留分制度主張最低保障比例，因此往往導致許多遺產糾紛。不過，若被繼承人生前沒有留下遺囑，兄弟姊妹仍然保有法定繼承人的身分，依法仍可繼承遺產，特留分屬於繼承人的權利，而不是義務，因此即使法律保障了最低比例，如果繼承人願意，也可以選擇不主張自己的特留分。換句話說，若所有繼承人都同意依照遺囑內容辦理，即使遺囑把全部遺產留給其中一人，也可以順利完成繼承，不一定非得要求返還特留分。另外，特留分只有在被繼承人死亡、遺產開始進入繼承程序後才會產生，因此並不存在「生前先給特留分」的概念，生前贈與屬於一般財產移轉，並非特留分。若認為自己的特留分遭到侵害，現行法律仍提供救濟機制。受侵害的繼承人可依規定行使扣減權，要求回復應有的特留分，但必須在知道權利受侵害後2年內提出，或自繼承開始起10年內，一旦超過期限，請求權便會消滅，因此若發現權益受損，仍應儘早依法主張。法務部先前提出的修法草案，共有4大修正方向。第一、刪除兄弟姊妹特留分，讓遺囑自由更符合現代家庭關係，也讓民眾更能依照自己的意願安排遺產；第二、修正遺產酌給制度。若兄弟姊妹長期受到被繼承人生前扶養，因被繼承人過世而生活陷入困難，即使沒有特留分保障，仍可向法院請求酌給遺產，避免真正需要扶養的手足陷入困境。第三、新增「特別貢獻」制度，明定若繼承人生前曾長期照顧被繼承人、提供勞務、負擔療養看護、財產支出，或以其他方式增加、維持被繼承人財產，法院可在遺產分配時，將這些付出納入考量，增加照顧者應繼分，讓真正付出的人獲得合理回報；第四、增訂歸扣及特別貢獻制度適用期限，同時將遺囑禁止分割遺產期間修正為5年，希望促進遺產儘速完成分割，降低司法爭議。不過，此次立法院三讀版本僅完成刪除兄弟姊妹特留分，至於備受關注的特別貢獻制度，最終並未納入本次修法，未來是否另案推動，仍有待朝野後續協商。提案修法的國民黨立委吳宗憲表示，從去年10月提出修法，到今天完成三讀，最大的意義不是改掉一條近百年的法律，而是把「自己的財產自己決定」這項最基本的權利，真正還給人民。吳宗憲強調，外界有不少誤解，以為修法代表兄弟姊妹不能繼承遺產，事實並非如此。如果沒有立遺囑，兄弟姊妹仍依法享有法定繼承權；真正被刪除的，是法律強制保留的「特留分」，而不是法定繼承人的身分。對於有人質疑，如果把財產全部留給外人是否公平？吳宗憲認為，更應該反問的是，為什麼一個人會在生前特地立下這樣的遺囑？或許兄弟姊妹多年沒有往來，也可能有許多外人不了解的家庭故事。他指出，實務上更多遺產爭議，正是因為被繼承人想把財產留給真正照顧、陪伴自己的人，最後卻因兄弟姊妹特留分制度被迫重新分配，「這不是保障親情，根本是製造紛爭」。吳宗憲表示，一個人辛苦一生累積的財產，本來就應該有權決定最後留給誰，血緣值得珍惜，但不應凌駕於最後的自由意志，當事人的最後心願，都應該被尊重。他強調，尊重遺願、減少紛爭、多安心，「自己的財產，自己決定」，這就是他推動修法，一直以來的初衷。