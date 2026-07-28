往年每次開賣不論是中秋節檔期、春節檔期，總是秒殺於幾分鐘內就被搶光的陳耀訓蛋黃酥，於今（28）天開放中秋節檔期預訂，時間為12:30，與之前一樣都在拓元售票系統，價格一樣1盒8入900元。《NOWNEWS》記者實測，一直到大約1小時之時，都還有一些檔期可預訂。
每年逢中秋節、農曆過年兩大檔期，陳耀訓都會開賣蛋黃酥，除了農曆春節檔期將近半小時才賣光，其他檔期場場都是秒殺被立刻搶購一空，網友們還紛紛稱說「比五月天演唱會門票還難搶」。而今年訂購時間為今天中午12:30於拓元開放預訂。
陳耀訓的蛋黃酥強調是嚴選紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙、丹麥冠軍奶油，採繁複層層技法，來詮釋紅土蛋黃酥之香、酥、化口與鹹甜平衡風味。《NOWNEWS》記者今日也實測，12:30開放預訂時，比往年容易購得，輕鬆就能進入結帳頁面，初估前30分鐘時，接近中秋節9月25日數個檔期大部分被搶光。一直到大約13：30時，還是有零星檔期可預購。
不過每年總會看見的黃牛，依舊沒客氣，在網路上搜尋，竟然還是有人想要開高價轉售以求獲利，最高有每盒2500元。官方臉書粉專也一再強調，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
台灣在地奶油品牌「19號奶油」攜手老職人 以澄清無水奶油製作
另外，台灣在地奶油品牌「19號」今年則邀請隱身台北市長春路老餅舖、曾任多家餐飲品牌月餅幕後推手的漢餅職人—楊守憲師傅，以其能將酥皮做到「鬆柔蓄勁」的技法，合作推出全台首發、以「19號澄清無水奶油」製作的「金羽月光中秋禮盒」，限量共500盒。內含層次如羽的「飛羽蛋黃酥」與似絮翻飛的「月光綠豆椪」。
禮盒有「6入裝」與「12入裝」兩規格，限量共500盒。即日起至8月24日推出，於「19號發酵奶油官網」可下訂。
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陳耀訓的蛋黃酥強調是嚴選紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙、丹麥冠軍奶油，採繁複層層技法，來詮釋紅土蛋黃酥之香、酥、化口與鹹甜平衡風味。《NOWNEWS》記者今日也實測，12:30開放預訂時，比往年容易購得，輕鬆就能進入結帳頁面，初估前30分鐘時，接近中秋節9月25日數個檔期大部分被搶光。一直到大約13：30時，還是有零星檔期可預購。
不過每年總會看見的黃牛，依舊沒客氣，在網路上搜尋，竟然還是有人想要開高價轉售以求獲利，最高有每盒2500元。官方臉書粉專也一再強調，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
另外，台灣在地奶油品牌「19號」今年則邀請隱身台北市長春路老餅舖、曾任多家餐飲品牌月餅幕後推手的漢餅職人—楊守憲師傅，以其能將酥皮做到「鬆柔蓄勁」的技法，合作推出全台首發、以「19號澄清無水奶油」製作的「金羽月光中秋禮盒」，限量共500盒。內含層次如羽的「飛羽蛋黃酥」與似絮翻飛的「月光綠豆椪」。
禮盒有「6入裝」與「12入裝」兩規格，限量共500盒。即日起至8月24日推出，於「19號發酵奶油官網」可下訂。