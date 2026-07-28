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美海關突查越南工廠 追查中國商品是否「洗產地」

「洗產地」成美越談判焦點 雙方仍陷僵局

越南加強掃蕩仿冒品 盼證明配合美方要求

關稅壓力未減 越南出口模式恐再受考驗

美中貿易戰重塑供應鏈 越南成全球製造重鎮

外媒報導，美國海關近期已對越南多家具有中國背景的工廠展開突擊稽查，重點檢查產品原料來源、生產流程及增值幅度，以確認是否有中國商品僅更換「越南製造」（Made in Vietnam）標籤後出口至美國，藉此規避美國對中國商品的高額關稅。儘管目前尚未發現大規模違規證據，但這波調查已引發市場擔憂，美方未來可能以此為由，進一步擴大對越南祭出新一輪關稅措施，也讓美越貿易談判增添更多變數。根據彭博新聞報導，知情人士透露，美國海關與邊境保護局（CBP）近期對越南境內多家與中國有關聯的工廠進行抽查。稽查人員除了查閱企業文件外，也詳細檢視原物料來源、生產流程，以及產品出口前究竟增加了多少附加價值，藉此判斷是否符合越南製造標準。此外，美方也同步檢查是否涉及軟體智慧財產權侵權等問題。知情人士表示，目前調查尚未發現大量中國商品原封不動運至越南、僅貼上「越南製造」標籤後再出口美國的重大證據，也未掌握大量僅經過極少加工便出口的案例。對此，美國海關與邊境保護局並未立即回應媒體置評。報導指出，美越雙方已針對新的貿易架構協議談判數月，但近期協商氣氛相當緊張。其中，最具爭議的議題之一，就是中國商品是否透過越南「洗產地」後進入美國市場，以及其他非關稅貿易障礙。美國總統川普持續推動高關稅政策，希望建立更高的貿易壁壘，而華府認為，中國企業可能藉由越南規避對中關稅，因此要求越南加強查緝。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本月稍早就曾表示，有部分中國商品直接運往越南，只貼上「越南製造」標籤後便出口至美國，形容這是「明顯違法」的轉運行為。分析認為，是否有效遏止中國商品洗產地，已成為美越貿易談判能否取得突破的重要關鍵。面對美國持續施壓，越南政府近來也積極展現打擊非法貿易的決心。包括日前高調查扣5萬雙仿冒Nike球鞋，並持續加強智慧財產權執法及查緝貿易詐欺，希望向美方證明越南正積極改善相關問題。越南向美國提交的一份長達3581頁報告顯示，當局2021年至2025年間共查處近2萬起智慧財產權侵權案件，以回應美方今年4月將越南列為「優先觀察國」（Priority Foreign Country）後的關切。此外，美方也正針對越南是否存在產能過剩等問題展開調查，使越南成為目前唯一同時面臨美國3項《301條款》（Section 301）調查的國家。儘管目前尚未查獲足以改變政策方向的重大違規證據，但分析人士指出，隨著調查持續進行，一旦發現中國商品大規模藉越南規避關稅，美國仍可能據此祭出更多關稅措施。亞洲風險顧問公司Verisk Maplecroft資深亞洲分析師施瓦茲（Laura Schwartz）表示，美越從原則性架構走向完整貿易協議困難重重，正是因為越南承受極高利益與壓力，其中「洗產地」問題更是最棘手的議題之一。她認為，若調查結果最終轉化為實際關稅措施，雙方達成協議的壓力將進一步升高。近年在美中貿易戰影響下，不少跨國企業將生產基地移往越南，以降低對中國製造的依賴。目前，Nike已有超過一半鞋類產品在越南生產；蘋果（Apple）也將AirPods、筆記型電腦等多項非iPhone產品生產線陸續轉移至越南，使越南成為全球重要電子製造基地之一。不過，美國政府長期將龐大的雙邊貿易逆差視為貿易不公平的證據。隨著越南對美出口快速成長，今年5月越南對美貿易順差已超越台灣，創下美國單月最大逆差來源國，也使越南成為川普政府貿易政策的重點關注對象之一。