此前《東網體育》、《網易體育》等多家中國媒體選前分析，都看好宋昕澔在第一順位中選，並認為他有機會成為下一位陳盈駿

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政治大學當家控衛宋昕澔，參與CBA選秀獲得狀元指名，成為繼陳盈駿後、台灣史上第2位CBA狀元郎，，而稍早選秀大會上，對岸網友則關注到宋昕澔的韓系髮型，「來自寶島的韓系小哥？」、「這髮型有點意思」、「髮型已經準備好了」宋昕澔HBL就讀南山高中時期，就已名滿全台，一度傳出要旅美讀大學，後來進入政治大學就讀，4年間都成功率隊奪冠，並在2025年首屆AUBL亞洲大學生籃球聯賽中，繳出場均21.8分、5.5籃板、5.6助攻與1.8抄截，獲得總決賽MVP。畢業後，宋昕澔叩關CBA大門，獲得多家俱樂部掀起搶人大戰，最終由廣州龍獅成功向四川購買狀元籤，並如外界預期，無懸念選下這位來自台灣的超級大物控衛。虎撲等論壇的籃球選秀、青訓專欄作者在討論「UBA潛力球員」時，將宋昕澔定位為類似陳盈駿的雙能衛。評語提到他從定點射手逐步發展出持球發起能力，身體厚度與第一步突破侵略性在同齡球員中非常突出，被視為小一號的陳盈駿。《東網體育》、《網易體育》等分析中，同樣認為宋昕澔的模板就是陳盈駿，指出他擁有相似的攻擊型控衛屬性，並具備優異的攻防一體特質與大心臟屬性。相比於專家分析宋昕澔球技，對岸網友更多關注到宋昕澔的招牌中分頭上，認為他頗有韓系小哥哥的帥勁，此外也不少人提到過去在CBA獲得成功的台灣球員，包含林志傑、劉錚等人，祝福宋昕澔也可以加入這些球星陣容中，成為CBA代表球星之一。