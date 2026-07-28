歐洲近來由於高溫、乾旱、強風助燃、人為釀禍等多重因素影響，野火災情頻傳，其中法國、西班牙火情持續肆虐，已迫使超過30萬人撤離家園。有外媒形容，這是當地自二戰以來最嚴重的火災，眼看新一輪熱浪又要到來，當局滅火行動更添困難與壓力。
法國：二戰以來最嚴重大火逼近波爾多
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）27日表示，由於西南部地區的火勢持續燃燒，法國正面臨二戰以來「最嚴峻」的情況。
據悉，最具破壞性的火情，主要是在法國西南部的吉倫特省和朗德省。截至當地時間26日晚上，法國已有超過25萬人因野火撤離。
法國第六大都會區、歷史名城兼著名葡萄酒產區波爾多（Bordeaux ）備受威脅，火勢一度蔓延至距離波爾多市中心僅約15公里處，濃煙籠罩全城。
大氣科學家波普（Richard Pope）告訴《CNN》，法國野火導致波爾多危險空氣污染物的濃度飆升，遠遠超過安全水平，超出世衛組織（WHO）標準的6倍。
法國消防部門警告，這場野火不排除將延燒數週、甚至數個月才可能完全撲滅。
西班牙：多地同時告急
眼看火情越發嚴峻，西班牙政府已於24日宣布進入國家緊急狀態，中部的馬德里自治區、阿維拉省、托萊多省等地，受災最為嚴重，據西班牙內政部統計，本次中部地區野火已累計燒毀約7.7萬公頃土地。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）直言，這些野火不是一系列的孤立事件，而是氣候緊急情況以最令人痛苦的方式呈現出來，氣候危機的影響正在使「第六代火災」（sixth-generation wildfires）更加猛烈、熱浪更加頻繁、國土也更加脆弱。
「第六代火災」主要是指釋放能量巨大、處置難度超出常規消防能力的極端森林火災，目前正在西班牙、法國肆虐的野火，大致就呈現出這類火災的特徵。
可怕的是，大火也引發前所未見的「火積雲」（pyrocumulonimbus）現象，這種由火災強上升氣流形成的雷暴雲，會形成自身風場並伴隨閃電，將餘燼吹散至數公里外，進一步產生新的引燃點。
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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）27日表示，由於西南部地區的火勢持續燃燒，法國正面臨二戰以來「最嚴峻」的情況。
據悉，最具破壞性的火情，主要是在法國西南部的吉倫特省和朗德省。截至當地時間26日晚上，法國已有超過25萬人因野火撤離。
法國第六大都會區、歷史名城兼著名葡萄酒產區波爾多（Bordeaux ）備受威脅，火勢一度蔓延至距離波爾多市中心僅約15公里處，濃煙籠罩全城。
大氣科學家波普（Richard Pope）告訴《CNN》，法國野火導致波爾多危險空氣污染物的濃度飆升，遠遠超過安全水平，超出世衛組織（WHO）標準的6倍。
法國消防部門警告，這場野火不排除將延燒數週、甚至數個月才可能完全撲滅。
西班牙：多地同時告急
眼看火情越發嚴峻，西班牙政府已於24日宣布進入國家緊急狀態，中部的馬德里自治區、阿維拉省、托萊多省等地，受災最為嚴重，據西班牙內政部統計，本次中部地區野火已累計燒毀約7.7萬公頃土地。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）直言，這些野火不是一系列的孤立事件，而是氣候緊急情況以最令人痛苦的方式呈現出來，氣候危機的影響正在使「第六代火災」（sixth-generation wildfires）更加猛烈、熱浪更加頻繁、國土也更加脆弱。
「第六代火災」主要是指釋放能量巨大、處置難度超出常規消防能力的極端森林火災，目前正在西班牙、法國肆虐的野火，大致就呈現出這類火災的特徵。
可怕的是，大火也引發前所未見的「火積雲」（pyrocumulonimbus）現象，這種由火災強上升氣流形成的雷暴雲，會形成自身風場並伴隨閃電，將餘燼吹散至數公里外，進一步產生新的引燃點。