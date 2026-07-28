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漢光42號演習將於8月5日至14日舉行。對此，總統賴清德今（28）日透過「國軍精神戰力專案教育」勗勉影片表示，判斷、配合與互信正是今年漢光演習要檢驗的能力，演習加入臨機狀況，讓部隊有機會在平時發現問題，發現問題也沒關係，就如實反映、逐項修正，讓下次的演練做得更好；他也說，現在國家安全戰略的首要目標，就是維持台海和平穩定的現狀，國軍無論是面對灰色地帶襲擾、或是備戰訓練，各單位都必須共享資訊、彼此支援。賴清德日前前往高雄出席「海軍丹江軍艦成軍典禮」，並於丹江軍艦上錄製「國軍精神戰力專案教育」勗勉影片，祝福丹江軍艦航行平安、任務順利，也預祝「漢光42號演習」圓滿成功，節目於上午播出。賴清德表示，丹江軍艦正式成軍，感謝所有參與測試和訓練的官兵。從接手這艘新艦開始，大家要熟悉新的武器裝備，也要在一次又一次的訓練中培養默契，才能讓這艘軍艦充分發揮戰力，能夠順利成軍，是大家共同努力的成果。賴清德聽取官兵分享丹江軍艦成軍過程面臨的挑戰，並回應表示，成軍就是責任的開始，期許大家延續這段時間建立的默契，持續精進訓練，在未來每一次出勤中都能相互配合，順利完成任務。剛才他也提到漢光42號實兵演習即將展開，演習會透過更貼近實際狀況的情境，檢驗各部隊的應變和協同能力，今年也會增加更多臨機狀況，讓部隊在壓力下檢驗平時的準備是否扎實，發現問題就立即改進。面對演習，現場有官兵提到最大的挑戰是情況隨時可能改變，必須迅速掌握情況，確認每個人的任務和配合方式。賴清德認為，判斷、配合與互信正是今年漢光演習要檢驗的能力，演習加入臨機狀況，讓部隊有機會在平時發現問題，發現問題也沒關係，就如實反映、逐項修正，讓下次的演練做得更好。賴清德說，國軍無論是面對灰色地帶襲擾、或是備戰訓練，各單位都必須共享資訊、彼此支援。丹江軍艦執行任務時，也要和其他艦艇、空中和岸上單位相互配合。各單位能否掌握一致的資訊、在需要時相互支援，也是漢光演習要反覆驗證的能力。交流過程中，針對演習期間面對複雜的資訊環境，真假難辨的訊息可能影響判斷和部隊互信，官兵則分享查證和應對方式。賴清德回應，認知作戰經常利用錯假訊息和不確定感製造猜疑，影響官兵對指揮體系和同袍的信任，請大家依照正式管道確認資訊、嚴守保密，並且彼此保持信任，就能讓敵方滲透分化的企圖失去作用。賴清德強調，部隊的團結來自平時一起訓練、共同完成任務的經驗。大家熟悉自己的工作，也知道身邊的同袍可以依靠，面對壓力時，仍能依照程序判斷和應處。這份信任是精神戰力的重要基礎，也是國軍團結的力量，接下來的漢光演習，請國軍相信平時的訓練，彼此提醒、相互支援，共同完成任務，國家和人民都會支持國軍。賴清德也請艦長分享對丹江軍艦未來任務的期許，並表示，這兩年多來，政府積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、提升經濟韌性、深化與民主夥伴的合作，堅定地維持台海和平穩定現狀。每一位國軍弟兄姐妹都是捍衛國家安全、守護和平的重要一分子。政府會加強對國軍的照顧，持續充實裝備、改善訓練環境，讓大家安心服役、專心戰備。賴清德強調，政府會繼續推動全社會防衛韌性，凝聚全民的力量，來提升國家因應複合式風險及威脅的應變能力，確保醫療、交通、能源、通訊等系統維持運作，也讓部隊能夠獲得穩定的支援。並再次感謝大家在崗位上盡心盡力，守護國家與人民安全，祝福丹江軍艦航行平安、任務順利，也預祝漢光42號演習圓滿成功。賴清德也說，他是總統、也是三軍統帥，因此有責任照顧國軍，一直期盼能夠打造很好的軍中環境，讓每一位年輕人都可以放心地來到軍中追逐夢想，無後顧之憂。從蔡前總統開始推動「興安專案」改建老舊營舍，到現在他推動「展興專案」持續改善國軍的生活環境；而稍早他前往海光幼兒園參訪，亦希望幼兒園或托嬰中心的設置，讓官兵不用擔心孩子無人照顧。賴清德同時期勉國軍在工作崗位上能加強戰備訓練，做好戰技及各項專業學習，並表示，現在國家安全戰略的首要目標，就是維持台海和平穩定的現狀，過往從古寧頭戰役、八二三砲戰等戰役，都展現出國軍的力量，現在政府發展無人機系統，是國防自主非常重要的一項，就如同丹江軍艦展現的國艦國造目標。隨後，賴清德為艦上雷雕紀念木牌簽名紀念，也致贈官兵今年國防部針對「漢光42號演習」所設計的臂章，以盾牌象徵守護國土的決心，以及最新的無人機圖樣展現國軍持續精進的堅實戰力，並預祝漢光42號演習實兵操演成功。