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國防部今（28）日召開「漢光42號」演習實兵演練暨2026城鎮韌性（防空）演習說明記者會，今年漢光排定8/5日至14日執行，採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力，結合總長聯合關鍵行動及115年聯合作戰計畫，聚焦精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，擬定9項要項。國防部作計室聯合作戰處處長呂文元表示，國軍「漢光42號」演習採全年度連貫演訓方式實施；延續「電腦輔助指揮所演習」、「立即備戰操演」及「聯合防禦操演」，採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力。訓練要項部分，呂文元指出，包括臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能、動員生產轉換暨疏遷、反封鎖護航、重要設施反資敵作為、兵力跨區機動部署、機動後勤持續支援、建構戰場醫療能量、全社會防衛韌性9項。在臨機狀況處置與指揮應變部分，為強化臨機指揮管制與應變能力，國軍各級指揮所採全功能開設，結合作戰進程與敵情變化，磨練指揮官及參謀執行臨機狀況判斷、作戰決策及命令下達，驅使各級部隊迅速調整兵、火力部署及轉移等演練。在動員生產轉換暨疏遷，檢驗動員工廠支援戰時生產能量，模擬於緊急命令發布後，由軍備局生製中心第202廠及全系統組裝動員民間工廠，進行戰時疏遷演練，深化動員工廠生產轉換結合產線疏遷機制，支援三軍整體防衛作戰，強化戰時支援能量。在全社會防衛韌性部分，呂文元說，完備軍民整合運作機制，結合演習期程，分於8月7日「高雄市與屏東縣」、8月13日「新北市與宜蘭縣」等4個縣(市)，執行2026城鎮韌性演習，檢視作戰區與縣市聯合應變中心(LJEOC)情報傳遞、通聯指管及狀況處置具體效能。呂文元說，今年漢光的重點包括無劇本演練，完全按照統裁部發布的狀況引導跟威脅，來磨練所有部隊及重要幹部對臨機狀況的應變；第二是反封鎖護航，跟海巡署相關的聯合運作、平戰轉換以及物資補給；最後是城鎮防衛韌性演練，跟全民結合演習所發布的時序，運作所有全民防衛動員面對戰時的能量。呂文元說，這次漢光實兵演習，國軍跟海巡署會共同執行聯合作戰計畫演練，並將海巡艦艇的移裝、臨海打擊以及海上執法護航、重要物資護航等項目，採實兵、實裝、實彈方式，加入各個重點階段演練的科目，以強化海巡聯防能力，提升防衛作戰效能。至於無人機項目是否有納入今年度漢光演習驗證，呂文元說，今年漢光演習將各型作戰運用及反制的相關做法納入演練的相關研究，規劃戰場偵蒐、聯合目標獲得及配合各型打擊及反制無人機的科目，已納入驗證的整體科目中，以強化部隊作戰效能。