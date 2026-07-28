Netflix台灣獨家影集《聰明鎮》今（28）日正式上線，全劇改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品，集結梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、宋柏緯、趙文瑄、天心、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻等豪華卡司同台飆戲，全劇共10集一次上架。故事以一座神祕詭譎的小鎮為背景，居民為了追求「變聰明」，竟不惜吃下詭異的「血玉果」，一步步走向瘋狂與失控。《NOWNEWS今日新聞》整理《聰明鎮》收看平台、線上看連結、更新時間、劇情介紹、角色介紹與必看3大亮點，一次帶你看懂這部暑假必追台灣恐怖影集。
📌以下為本文重點：
《聰明鎮》收看平台、播出時間
《聰明鎮》劇情介紹
《聰明鎮》角色介紹
《聰明鎮》必看3大亮點
《聰明鎮》收看平台、播出時間
類 型： 恐怖、懸疑、驚悚、奇幻
語 言： 中文
集 數： 10集
主 演： 梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等人
播出日期： 2026年7月28日
更新時間： 全10集一次上架
線上看連結： Netflix
《聰明鎮》劇情介紹
《聰明鎮》故事發生在一座看似平靜、實則充滿詭異氛圍的小鎮。鎮上流傳一種能讓人變得更聰明的神秘植物「血玉果」，居民們為了追求更高的智商與成就，紛紛吞下血玉果，卻逐漸陷入難以控制的瘋狂與恐懼。
隨著一連串離奇事件接連發生，小鎮不為人知的秘密也逐漸浮上檯面。影集融合伊藤潤二擅長的心理驚悚、怪誕美學與人性恐怖，打造出台灣少見的恐怖懸疑世界觀。
《聰明鎮》角色介紹
梁詠琪 飾演 何麗芬
神秘關鍵人物，牽動整座小鎮命運的重要角色。
陳姸霏 飾演 趙佳琦
劇中重要學生角色，在小鎮接連發生怪事後，逐漸發現血玉果背後的真相。
余杰恩 飾演 陳書亮
熱愛動漫的少年角色，意外捲入小鎮恐怖事件，親眼目睹各種詭異景象。
天心 飾演 姜玉蓉
家長會長，外表高傲強勢，回到家卻對女兒百依百順，病態母愛成為劇中最令人不寒而慄的人物之一。
鄭煒齡 飾演 姜玟玥
姜玉蓉的女兒，為了完美不惜付出一切，被天心形容「瘋狂程度直上十級」。
《聰明鎮》必看3大亮點
亮點一：伊藤潤二首度打造台灣真人影集
《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品，並非直接翻拍漫畫，而是全新打造原創故事，同時融入《富江》、《雙一》、《人頭氣球》等經典元素，讓漫畫迷也能找到熟悉彩蛋。
亮點二：豪華卡司同台飆戲 天心、梁詠琪、炎亞綸全現身
影集集結梁詠琪、天心、蔡淑臻等實力派演員，以及陳姸霏、余杰恩、許曦文、劉修甫等新生代演員，共同打造跨世代演員陣容。
亮點三：血玉果、血玉葉超詭異 演員拍攝吃到崩潰
劇中象徵智慧的「血玉果」與「血玉葉」成為全劇最具代表性的道具。宋柏緯拍戲時一口氣吃下五盤粉紅色「血玉葉炒蛋」，劉修甫更直接生啃血玉葉，直呼味道超難吃、嘴巴麻到回家刷牙兩天才退色，也讓這些特殊道具成為拍攝幕後最有趣的花絮之一。
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《聰明鎮》收看平台、播出時間
《聰明鎮》劇情介紹
《聰明鎮》角色介紹
《聰明鎮》必看3大亮點
《聰明鎮》收看平台、播出時間
類 型： 恐怖、懸疑、驚悚、奇幻
語 言： 中文
集 數： 10集
主 演： 梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等人
播出日期： 2026年7月28日
更新時間： 全10集一次上架
線上看連結： Netflix
《聰明鎮》劇情介紹
《聰明鎮》故事發生在一座看似平靜、實則充滿詭異氛圍的小鎮。鎮上流傳一種能讓人變得更聰明的神秘植物「血玉果」，居民們為了追求更高的智商與成就，紛紛吞下血玉果，卻逐漸陷入難以控制的瘋狂與恐懼。
隨著一連串離奇事件接連發生，小鎮不為人知的秘密也逐漸浮上檯面。影集融合伊藤潤二擅長的心理驚悚、怪誕美學與人性恐怖，打造出台灣少見的恐怖懸疑世界觀。
《聰明鎮》角色介紹
梁詠琪 飾演 何麗芬
神秘關鍵人物，牽動整座小鎮命運的重要角色。
陳姸霏 飾演 趙佳琦
劇中重要學生角色，在小鎮接連發生怪事後，逐漸發現血玉果背後的真相。
余杰恩 飾演 陳書亮
熱愛動漫的少年角色，意外捲入小鎮恐怖事件，親眼目睹各種詭異景象。
天心 飾演 姜玉蓉
家長會長，外表高傲強勢，回到家卻對女兒百依百順，病態母愛成為劇中最令人不寒而慄的人物之一。
鄭煒齡 飾演 姜玟玥
姜玉蓉的女兒，為了完美不惜付出一切，被天心形容「瘋狂程度直上十級」。
亮點一：伊藤潤二首度打造台灣真人影集
《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品，並非直接翻拍漫畫，而是全新打造原創故事，同時融入《富江》、《雙一》、《人頭氣球》等經典元素，讓漫畫迷也能找到熟悉彩蛋。
亮點二：豪華卡司同台飆戲 天心、梁詠琪、炎亞綸全現身
影集集結梁詠琪、天心、蔡淑臻等實力派演員，以及陳姸霏、余杰恩、許曦文、劉修甫等新生代演員，共同打造跨世代演員陣容。
亮點三：血玉果、血玉葉超詭異 演員拍攝吃到崩潰
劇中象徵智慧的「血玉果」與「血玉葉」成為全劇最具代表性的道具。宋柏緯拍戲時一口氣吃下五盤粉紅色「血玉葉炒蛋」，劉修甫更直接生啃血玉葉，直呼味道超難吃、嘴巴麻到回家刷牙兩天才退色，也讓這些特殊道具成為拍攝幕後最有趣的花絮之一。