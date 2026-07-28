趙浩雲 編輯記者

浩雲是娛樂記者一枚，主跑台灣影劇線，從小就很愛看新聞，小五那年便立志踏入新聞業。曾任壹電視實習記者、東森新聞編輯、三立新聞網娛樂記者，不管是說說寫寫還是聽聽寫寫，我都樂於穿梭在每個現場聽故事。也希望透...