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立法院會今（28）日三讀通過《民法》修正第1223條規定，兄弟姊妹特留分正式走入歷史，未來若當事人在沒有子女且父母均過世情況下，遺囑表明將遺產交給第三人，兄弟姊妹就不能再向第三人要求分產。對此時代力量主席王婉諭表示，從去年就不斷倡議修法至今，感謝朝野支持通過三讀，兄弟姐妹本來就是獨立的個體，不該讓血緣成為「情緒勒索」工具，未來每個人才能依照自己的自由意志，做出財產分配的最後決定。王婉諭表示，在朝野共識下，三讀修正《民法》第1223條，兄弟姊妹特留分正式走入歷史。這件事自己從去年就不斷倡議至今，感謝朝野支持，稍早通過了《民法》三讀。王婉諭說，在藝人曹西平離世之後，台灣社會逐漸意識到這件事情的重要性。兄弟姐妹本來就是獨立的個體，不該讓血緣成為「情緒勒索」的工具。相信修法之後，手足之間相互關照的精神不會因此消散，反而能夠真正尊重逝者的遺囑。最後王婉諭說，唯有如此，未來每一位台灣人才能依照自己的自由意志，做出財產分配的最後決定。