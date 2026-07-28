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⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月28日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 13 8-5-0 0.615 - 1 台鋼雄鷹 13 8-5-0 0.615 0 3 味全龍 14 7-7-0 0.500 1.5 3 統一獅 14 7-7-0 0.500 1.5 5 富邦悍將 13 5-8-0 0.385 3 5 中信兄弟 13 5-8-0 0.385 3

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月28日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 74 46-28-0 0.622 - 2 富邦悍將 73 39-34-0 0.534 6.5 3 台鋼雄鷹 73 38-34-1 0.528 7 4 統一獅 73 36-36-1 0.500 9 5 樂天桃猿 73 32-39-2 0.451 12.5 6 中信兄弟 72 25-45-2 0.357 19

▲味全龍今日交手富邦悍將，推出聯盟防禦率王蔣銲先發，對決阿部雄大。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

▲台鋼雄鷹目前暫居下半季第1，今日推出洋投後勁，交手統一獅獅帝芬。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.14）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日共有2場比賽，近期吞下2連敗的富邦悍將，今日移師臺北大巨蛋，迎戰味全龍，推出阿部雄大對決「防禦率王」蔣銲（John Gant）；下半季暫居第1的台鋼雄鷹，今日作客亞太球場，踢館統一7-ELEVEn獅，後勁（Bradin Hagens）掛帥戰獅帝芬（Jackson Stephens）。🟡大巨蛋賽事、開賽時1835悍將目前並列第5，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率4.04。阿部本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。龍隊目前並列第3，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽13場，拿下5勝2敗，防禦率1.42。蔣銲本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時1835獅隊目前並列第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽14場，拿下6勝6敗，防禦率2.88。獅帝芬本季與雄鷹交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率3.34。雄鷹目前並列第1，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽13場，拿下3勝6敗，防禦率5.09。後勁本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.73。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍大巨蛋（室內球場）氣溫：30度至31度降雨機率：10%📍亞太球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：30%