中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日共有2場比賽，近期吞下2連敗的富邦悍將，今日移師臺北大巨蛋，迎戰味全龍，推出阿部雄大對決「防禦率王」蔣銲（John Gant）；下半季暫居第1的台鋼雄鷹，今日作客亞太球場，踢館統一7-ELEVEn獅，後勁（Bradin Hagens）掛帥戰獅帝芬（Jackson Stephens）。《NOWnews》整理出7月28日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月28日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 13 8-5-0 0.615 -
1 台鋼雄鷹 13 8-5-0 0.615 0
3 味全龍 14 7-7-0 0.500 1.5
3 統一獅 14 7-7-0 0.500 1.5
5 富邦悍將 13 5-8-0 0.385 3
5 中信兄弟 13 5-8-0 0.385 3
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月28日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 74 46-28-0 0.622 -
2 富邦悍將 73 39-34-0 0.534 6.5
3 台鋼雄鷹 73 38-34-1 0.528 7
4 統一獅 73 36-36-1 0.500 9
5 樂天桃猿 73 32-39-2 0.451 12.5
6 中信兄弟 72 25-45-2 0.357 19
阿部雄大重返一軍　對決「防禦率王」蔣銲

🟡大巨蛋賽事、開賽時1835

悍將目前並列第5，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率4.04。阿部本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。

龍隊目前並列第3，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽13場，拿下5勝2敗，防禦率1.42。蔣銲本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍今日交手富邦悍將，推出聯盟防禦率王蔣銲先發，對決阿部雄大。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
▲味全龍今日交手富邦悍將，推出聯盟防禦率王蔣銲先發，對決阿部雄大。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
後勁對決獅帝芬　雄鷹拚下半季龍頭卡位

🟡亞太賽事、開賽時1835

獅隊目前並列第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽14場，拿下6勝6敗，防禦率2.88。獅帝芬本季與雄鷹交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率3.34。

雄鷹目前並列第1，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽13場，拿下3勝6敗，防禦率5.09。後勁本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.73。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹目前暫居下半季第1，今日推出洋投後勁，交手統一獅獅帝芬。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.14）
▲台鋼雄鷹目前暫居下半季第1，今日推出洋投後勁，交手統一獅獅帝芬。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.14）
❗️7/28中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍大巨蛋（室內球場）

氣溫：30度至31度

降雨機率：10%

📍亞太球場（室外球場）

氣溫：29度至31度

降雨機率：30%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...