中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日共有2場比賽，近期吞下2連敗的富邦悍將，今日移師臺北大巨蛋，迎戰味全龍，推出阿部雄大對決「防禦率王」蔣銲（John Gant）；下半季暫居第1的台鋼雄鷹，今日作客亞太球場，踢館統一7-ELEVEn獅，後勁（Bradin Hagens）掛帥戰獅帝芬（Jackson Stephens）。《NOWnews》整理出7月28日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月28日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月28日賽前）：
阿部雄大重返一軍 對決「防禦率王」蔣銲
🟡大巨蛋賽事、開賽時18：35
悍將目前並列第5，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率4.04。阿部本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。
龍隊目前並列第3，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽13場，拿下5勝2敗，防禦率1.42。蔣銲本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
後勁對決獅帝芬 雄鷹拚下半季龍頭卡位
🟡亞太賽事、開賽時18：35
獅隊目前並列第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽14場，拿下6勝6敗，防禦率2.88。獅帝芬本季與雄鷹交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率3.34。
雄鷹目前並列第1，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽13場，拿下3勝6敗，防禦率5.09。後勁本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.73。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/28中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月28日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|13
|8-5-0
|0.615
|-
|1
|台鋼雄鷹
|13
|8-5-0
|0.615
|0
|3
|味全龍
|14
|7-7-0
|0.500
|1.5
|3
|統一獅
|14
|7-7-0
|0.500
|1.5
|5
|富邦悍將
|13
|5-8-0
|0.385
|3
|5
|中信兄弟
|13
|5-8-0
|0.385
|3
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|74
|46-28-0
|0.622
|-
|2
|富邦悍將
|73
|39-34-0
|0.534
|6.5
|3
|台鋼雄鷹
|73
|38-34-1
|0.528
|7
|4
|統一獅
|73
|36-36-1
|0.500
|9
|5
|樂天桃猿
|73
|32-39-2
|0.451
|12.5
|6
|中信兄弟
|72
|25-45-2
|0.357
|19
🟡大巨蛋賽事、開賽時18：35
悍將目前並列第5，今日推出洋投阿部雄大先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率4.04。阿部本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.00。
龍隊目前並列第3，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽13場，拿下5勝2敗，防禦率1.42。蔣銲本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時18：35
獅隊目前並列第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽14場，拿下6勝6敗，防禦率2.88。獅帝芬本季與雄鷹交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率3.34。
雄鷹目前並列第1，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽13場，拿下3勝6敗，防禦率5.09。後勁本季與獅隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.73。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。