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在詹姆斯第2次效力騎士、並率隊奪得2016年總冠軍期間，甘聖正是騎士隊管理層核心成員之一，兩人在騎士隊體系共事多年，甘西非常了解詹姆斯的打法特點、職業態度以及對陣容建構的需求

甘聖上任後就與詹姆斯建立交情，並提早知道後者將結束與湖人合作關係，展開積極招募，憑藉兩人長期建立的私交與信任，成功為七六人說服詹姆斯加入，

▲甘聖同樣來自俄亥俄州，與詹姆斯高中還是對手，後來進入NBA管理層，在騎士時期與詹姆斯合作。（圖／美聯社／達志影像）

NBA世界巨星詹姆斯（LeBron James）選擇2年800萬美元加盟費城七六人，除追求職業生涯最後一座總冠軍的競技考量外，根據《Sports Illustrated》報導，實際上，甘聖與詹姆斯早在高中時期就已結下不解之緣，兩人皆來自俄亥俄州，就讀於Olmsted Falls高中籃球校隊成員的甘聖，在2001年俄亥俄州「籃球先生」評選中排名第2，僅次於毫無懸念奪下該獎項的「天下第一高中生」詹姆斯，兩人不僅在場上是對手、更建立不錯友誼，為未來在NBA合作建立極高信任基礎。甘聖NCAA畢業後只在發展聯盟打過幾季，自2011年起就轉行，加入克里夫蘭騎士管理層，，後來詹姆斯再次離隊，甘聖則於2022年升任騎士總管。七六人上季在開除原總管莫雷（Daryl Morey）後，於5月底聘請甘聖接任總管職務，這項人事任命，如今被外界視為七六人為吸引詹姆斯所佈下的關鍵一步。根據多方外媒報導，與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）等球星組隊衝擊總冠軍。