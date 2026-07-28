站在法律角度可能是為日後的法律戰預做準備，劉明昌分析：「那也可能他們在賭，賭這些廠商不會真的訴諸法律。」

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▲劉明昌認為，此篇聲明形同默認侵權，「如果真的沒有侵權的話，不可能拿不出任何紀錄。」（圖／HAHABABY臉書）

蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌HAHABABY涉抄襲爭議，夫妻倆神隱多日，今（28）日首度發聲明道歉，文中卻隻字未提「抄襲」二字。對此，《NOWNEWS今日新聞》的記者詢問善於公關處理的律師劉明昌，該聲明最大的目的是為了「止血」，內容未承認也未否認抄襲，HAHABABY今早發布「給小哈比的一封信」，回應近來的風波，強調這段時間，品牌花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並對於曾引起討論的商品，團隊以負責任的態度面對，陸續下架整理。文中雖向消費者道歉，但完全沒提「抄襲」二字。對此劉明昌表示，大家最關注的是抄襲爭議，但聲明卻以「過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄」帶過，讓律師直言：劉明昌也認為此篇聲明最大的目的看似是止血、安撫粉絲，HAHABABY若否認抄襲只需要拿出產品的開發歷程就能證明，而文中對於爭議更是「有講跟沒講一樣」，因未正面回答問題，讓律師嘆：「整篇效果是零分。」沒辦法讓大眾感受到誠意，也沒有停止形象下跌。另外劉明昌也覺得聲明是，站在法律的角度，有可能是為了日後法律過程所做的前置，「他們也可能在賭，賭這些廠商不會真的採取法律行動。」劉明昌分析那些原創廠商提告機率其實不高，一來是在法律上關於抄襲認定標準非常嚴格，除非是百分之百照抄，否則很難判定抄襲，再加上跨國官司非常複雜，因此大多廠商即使懷疑產品遭抄襲也不會訴諸法律。此外，HAHABABY道歉後，不少人也關心後續退貨問題，《NOWNEWS今日新聞》已詢問HAHABABY是否退款退貨、下架哪幾項商品等細節，截稿前未獲得回應。