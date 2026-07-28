立法院今（ 28）天三讀刪除《民法》「兄弟姊妹特留分」規定，不少無子女的頂客族以為只要寫下遺囑，就能安心把財產全留給配偶。但專精遺產規劃的律師蘇家宏最新示警，刪了兄弟姐妹特留分後，光是立遺囑還不夠，因為如果遺囑內容少寫了「配偶先走」的應變細節，當另一半不幸比自己早過世，這份遺囑就會當場失效，龐大財產最終依然會被兄弟姊妹全數繼承。

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🟡刪除特留分可全給配偶 頂客族最怕遺囑寫錯

根據立法院三讀通過的《民法》修正案，正式刪除兄弟姊妹的特留分保障。律師蘇家宏指出，這項變革對單身族與頂客族（無子女夫妻）影響深遠。過去單身族即便與手足不睦，立遺囑也無法防止對方拿走特留分；修法後只要立下合法遺囑，就能將財產全數留給親友或捐作公益。頂客族也能透過遺囑，將畢生積蓄 100% 留給陪伴身邊的另一半。

▲已故藝人曹西平生前曾多次公開表示與手足無往來，希望能透過遺囑將財產留給悉心照顧他的乾兒子。本次《民法》刪除兄弟姊妹特留分，讓這類遺願能更完整實現。（圖／翻攝自曹西平臉書粉專）
▲已故藝人曹西平生前曾多次公開表示與手足無往來，希望能透過遺囑將財產留給悉心照顧他的乾兒子。本次《民法》刪除兄弟姊妹特留分，讓這類遺願能更完整實現。（圖／翻攝自曹西平臉書粉專）
🟡配偶先過世遺囑恐失效 龐大財產仍被手足拿

但蘇家宏律師提醒，頂客族立遺囑時若少考慮一個「關鍵細節」，龐大遺產照樣會被手足拿走！許多人遺囑只寫「將名下所有財產給配偶」，一旦配偶比自己早一步過世，當自己隨後離世時，該遺囑會因受遺贈人已不存在而無法執行。若當時未即時更新遺囑內容，過世後的財產就會回歸法定繼承，全數由後走者的兄弟姊妹繼承，導致原本想保護另一半的心意付諸流水。

🟡沒寫遺囑手足照樣繼承 律師籲即刻規劃遺產

蘇家宏律師強調，立法院刪除的是「特留分」，並非廢除兄弟姊妹作為法定繼承人的資格。如果單身族或頂客族完全「沒有寫遺囑」，財產依然會依照法律規定由手足繼承。

此外，法條修正後仍須等待總統公布後 6 個月正式施行，之後的遺囑繼承才適用新規定。他也溫馨提醒，寫遺囑並不是要告別世界，只是對身後財產安排進行宣示，寫完後仍要好好活著；民眾應抓緊時機通盤規劃並載明替代條款，才能用法律的力量真正保護所愛之人。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...