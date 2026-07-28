立法院今（ 28）天三讀刪除《民法》「兄弟姊妹特留分」規定，不少無子女的頂客族以為只要寫下遺囑，就能安心把財產全留給配偶。但專精遺產規劃的律師蘇家宏最新示警，刪了兄弟姐妹特留分後，光是立遺囑還不夠，因為如果遺囑內容少寫了「配偶先走」的應變細節，當另一半不幸比自己早過世，這份遺囑就會當場失效，龐大財產最終依然會被兄弟姊妹全數繼承。
🟡刪除特留分可全給配偶 頂客族最怕遺囑寫錯
根據立法院三讀通過的《民法》修正案，正式刪除兄弟姊妹的特留分保障。律師蘇家宏指出，這項變革對單身族與頂客族（無子女夫妻）影響深遠。過去單身族即便與手足不睦，立遺囑也無法防止對方拿走特留分；修法後只要立下合法遺囑，就能將財產全數留給親友或捐作公益。頂客族也能透過遺囑，將畢生積蓄 100% 留給陪伴身邊的另一半。
🟡配偶先過世遺囑恐失效 龐大財產仍被手足拿
但蘇家宏律師提醒，頂客族立遺囑時若少考慮一個「關鍵細節」，龐大遺產照樣會被手足拿走！許多人遺囑只寫「將名下所有財產給配偶」，一旦配偶比自己早一步過世，當自己隨後離世時，該遺囑會因受遺贈人已不存在而無法執行。若當時未即時更新遺囑內容，過世後的財產就會回歸法定繼承，全數由後走者的兄弟姊妹繼承，導致原本想保護另一半的心意付諸流水。
🟡沒寫遺囑手足照樣繼承 律師籲即刻規劃遺產
蘇家宏律師強調，立法院刪除的是「特留分」，並非廢除兄弟姊妹作為法定繼承人的資格。如果單身族或頂客族完全「沒有寫遺囑」，財產依然會依照法律規定由手足繼承。
此外，法條修正後仍須等待總統公布後 6 個月正式施行，之後的遺囑繼承才適用新規定。他也溫馨提醒，寫遺囑並不是要告別世界，只是對身後財產安排進行宣示，寫完後仍要好好活著；民眾應抓緊時機通盤規劃並載明替代條款，才能用法律的力量真正保護所愛之人。
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根據立法院三讀通過的《民法》修正案，正式刪除兄弟姊妹的特留分保障。律師蘇家宏指出，這項變革對單身族與頂客族（無子女夫妻）影響深遠。過去單身族即便與手足不睦，立遺囑也無法防止對方拿走特留分；修法後只要立下合法遺囑，就能將財產全數留給親友或捐作公益。頂客族也能透過遺囑，將畢生積蓄 100% 留給陪伴身邊的另一半。
但蘇家宏律師提醒，頂客族立遺囑時若少考慮一個「關鍵細節」，龐大遺產照樣會被手足拿走！許多人遺囑只寫「將名下所有財產給配偶」，一旦配偶比自己早一步過世，當自己隨後離世時，該遺囑會因受遺贈人已不存在而無法執行。若當時未即時更新遺囑內容，過世後的財產就會回歸法定繼承，全數由後走者的兄弟姊妹繼承，導致原本想保護另一半的心意付諸流水。
🟡沒寫遺囑手足照樣繼承 律師籲即刻規劃遺產
蘇家宏律師強調，立法院刪除的是「特留分」，並非廢除兄弟姊妹作為法定繼承人的資格。如果單身族或頂客族完全「沒有寫遺囑」，財產依然會依照法律規定由手足繼承。
此外，法條修正後仍須等待總統公布後 6 個月正式施行，之後的遺囑繼承才適用新規定。他也溫馨提醒，寫遺囑並不是要告別世界，只是對身後財產安排進行宣示，寫完後仍要好好活著；民眾應抓緊時機通盤規劃並載明替代條款，才能用法律的力量真正保護所愛之人。