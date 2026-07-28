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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的前任日籍翻譯水原一平，因非法入侵大谷銀行帳戶、涉嫌銀行詐欺等罪名，日前遭判處4年9個月有期徒刑。美國體育媒體《ESPN》近日公開部分關鍵錄音，揭露水原一平當年如何冒充大谷身分，向銀行人員進行電話詐騙。淡定犯罪的語氣讓許多第一線吃瓜的網友直呼：「太毛骨悚然」。這段由《ESPN》官方X公開的原聲音檔，擷取自即將播出的紀錄片《30 for 30》第 5 集，時間點追溯至2022年2月。當時水原一平為了將盜刷的資金轉帳給非法賭頭博耶（Matthew Bowyer），親自撥打電話給美國銀行。公開的對話內容中，銀行人員接起電話詢問：「這裡是美國銀行，請問您是哪位？」水原一平毫不猶豫且相當自然地回答：「我是大谷翔平。」隨後，當行員詢問能提供什麼協助時，水原假裝無辜地表示：「我嘗試登入網路銀行，但系統顯示『目前無法使用，請來電查詢』。」行員進一步核對資訊並提問：「這是您之前跟水原一平通話時使用的手機號碼，請問您可以提供受款人姓名與交易金額嗎？」水原隨即冷靜回答：「20萬美元。」水原一平在詐領時冷靜又自然的態度讓許多網友紛紛留言表示：「太毛骨悚然」、「為什麼可以這麼自然⋯⋯」這段生動且令人不寒而慄的音檔曝光後，《紐約郵報》等多家美國主流媒體也高度關注並跟進報導。美媒再次強調，經過司法機關嚴密調查後，證實大谷翔平對非法賭博完全不知情且毫無牽連，大谷純粹是這起被親近友人長期利用、涉案金額高達1700萬美元（約合新台幣5億元）大規模詐欺案的受害者。《ESPN》預計將於台灣時間29日起在PodCast平台推出完整紀錄片，屆時將揭露更多水原一平如何利用大谷的高度信任、進而遂行犯罪的驚人細節。