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▲李嘉茜（左）生前與吳恩文（右）有深厚交情，常常一起直播做菜。（圖／翻攝自吳恩文的快樂廚房FB）

藝人侯冠群與侯炳瑩的媽媽、香港邵氏知名武打出身的資深女星李嘉茜，在今（28）日傳出病逝消息，而她的立委媳婦李彥秀，也發聲明證實噩耗，透露她在7月25日於台北市的醫院病逝，享壽82歲。而李嘉茜好友、美食主持人吳恩文，也在昨日於FB發文悼念。李嘉茜在傳出過世消息後，她的立委媳婦李彥秀也隨後發聲明證實，「我最敬愛的婆婆李嘉茜女士，已經於25日永遠離開了我們，她的風範、慈愛與精湛的手藝永遠留在我的心中。」李彥秀也感謝所有人關心，但希望外界可以給予空間讓家屬處理後事，並表示侯冠群已不是公眾人物，所以不會多做回應。李嘉茜生前有深厚交情的吳恩文，也在昨日發文悼念她，並分享兩人初次見面的故事。吳恩文透露李嘉茜在2019年的春天，突然到他的FB留言，表示常常看他直播做菜，想要認識對方，因為李嘉茜行動不方便，兩人便相約在樓下便利商店。吳恩文表示雙方一見如故，「不只聊做菜，還聊了好多她的過往，她的成長、她的工作、她的婚姻和家庭。」兩人的友誼也就此開始。在李嘉茜可以穩定走動後，就常常與吳恩文一起直播，兩人一起做菜，展現十足的默契，就算沒有見面，也會透過社群聯繫問候。吳恩文表示李嘉茜的一生非常精彩，「許多過往雲煙和遺憾，她都堅強面對，很少埋怨。」而在得知噩耗後，他也不捨的說：「我們永遠愛你，侯媽媽！」