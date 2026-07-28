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中美晶（5483）與聯合再生能源（3576）日前宣布，將共同投資美國光電模組公司，規劃建置年產能1GW的太陽能模組廠，總投資金額約4,000萬美元（約新台幣12億元）。 美國在台協會（AIT）表示，恭喜中美晶與聯合再生能源赴美投資，認為將強化台美在能源韌性、供應鏈，迎接台美經貿關係黃金時代。中美晶與聯合再生能源21日宣布，將共同投資成立美國太陽能模組製造公司，規劃建置年產能1GW的太陽能模組廠，總投資金額約4,000萬美元，由中美晶持股51%、聯合再生能源持股49%。AIT表示，恭喜中美晶、聯合再生能源共同在美國合資生產光電模組，認為中美晶持續在美國投資顯示，美國市場強大實力及吸引力，以及各項給企業的合作契機。AIT表示，這項投資將持續強化台美之間在能源韌性、投資及穩定供應鏈的合作，「迎接台美經濟關係及美國再工業化的全新黃金時代。」