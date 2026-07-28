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估計巴紐將少掉來自台灣的進口收入達5億美元

後續不排除巴紐再採取不利手段 外交部：除滾動式檢討也已研擬因應對策

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）15日突片面宣布關閉台北經濟辦事處，外交部第一時間表達抗議，並表示將盤點從巴紐進口的天然氣數量，引發外界關注。對此，外交部亞東太平洋司司長林昭宏今（28）日指出，我方已停止在現貨市場採購巴紐供應的天然氣，後續將視國內能源需求評估是否進一步調整，並估計中油暫停採購將對巴紐經濟收入造成衝擊；台灣將改向其他國家採購，不影響國內天然氣供應安全。巴紐外長突襲宣布關閉我駐處，不過，外交部多次強調駐處仍維持正常運作，並反擊表示，會考慮不再向巴紐採購天然氣。對此，林昭宏今在外交部例行記者會上指出，台灣是巴紐的前5大液化天然氣（LNG）出口國，經我方盤點對巴紐的醫衛、農業相關援助規模、天然氣購買額度後，目前已經停止在現貨市場上購買巴紐供應的天然氣。後續會再盤點國內能源需求和配置情形，研議是否再調整數量。林昭宏進一步表示，目前台灣和艾森美孚簽訂的年度LNG購買數額是120萬噸，而我方今年上半年就約有50萬噸來自巴紐，所以50萬噸事實上是相當可觀的數額，中油決定暫停採購巴紐天然氣現貨，將對巴紐的經濟收入產生衝擊。至於是否對國內造成衝擊？林昭宏指出，中油確保天然氣供應無缺，少掉巴紐的天然氣，還可以轉向採購其他來源，此決定是經過仔細盤點計算，估計將不影響國內天然氣的安全儲量。根據經濟部近2年資料，我國LNG進口約來自14國，來源相當多元，其中近五成進口量來自美國、澳洲，約三成來自卡達，另有巴紐、馬來西亞、汶萊等來源，估計巴紐進口占比不到一成。另外，根據路透社報導，今年下半年亞洲現貨LNG價格估計會落在每單位（MMBtu）19.5美元，東北亞交貨價可達22美元/MMBtu，而每公噸LNG約等於52 MMBtu，50萬噸的現貨價格估計恐超過5億美元。至於我方在巴紐的農漁業技術團、培力獎學金等擬繼續提供，以彰顯我方持續合作的意願，後續是否繼續援助就將看巴紐的回應做滾動式檢討。若巴紐進一步再採取對我不利措施，面對中方步步進逼，我方也不排除巴紐後續再採取不利我方的措施，林昭宏表示，將持續洽請理念相近的國家為我發聲。由於我方長年提供巴紐醫衛、農技、人才等培育計劃，此事件後我方將持續設法和巴紐進行溝通，林昭宏提到，後續發展皆已研擬因應對策，目前方案內容不便透露，同時仍積極設法開拓與巴紐對話。