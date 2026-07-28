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國防部今（28）日召開「漢光42號」演習實兵演練暨2026城鎮韌性（防空）演習說明記者會，針對漢光系列文宣品，今年推出演習紀念臂章、T-shirt，青年日報「青文創」也延伸開發「Cool臂鑰匙圈」與「軍武明星卡」收藏系列，不過政戰局文宣心戰處處長王宜弘證實，今年漢光演習「沒有」漢光乖乖，但93軍人節時還是有合作的。王宜弘說，國防部為了讓社會大眾更關注、支持漢光演習，從漢光 40 號演習開始，國防部跟文化總會進行合作，共同來推動漢光紀念商品，今年主要是推出徽章、鑰匙圈，還有紀念 T 恤跟悠遊卡。國防部表示，今年再度以「漢光42號演習」為主題，設計演習紀念臂章、T-shirt等文宣品，延續漢光40號演習以來的「Guardian of Democracy」主題，彰顯國軍勤訓精練、捍衛民主自由的精神。今年臂章圖案以海馬士多管火箭系統、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空系統等三項新式武器為主軸，傳達國軍推動軍備革新、積極實現戰力升級的意涵；文字部分則以「漢光」兩字為視覺核心，沿用字體與型態，確保品牌識別連貫性與記憶度。國防部說，T-shirt設計則將臂章視覺延伸至服飾，透過海軍藍底色、軍事綠印刷與裝備線條，呈現沉著、穩定且具戰術感的整體風格。背面以「漢光」字樣、臺灣輪廓與新式裝備圖像構成主視覺，呼應年度演習精神與守護家園意象；前胸識別與下擺專屬裝飾標，讓漢光演習精神以更具辨識度、也更貼近日常的方式展現。國防部續道，除國防部規劃的臂章與T-shirt外，青年日報「青文創」也延伸開發「Cool臂鑰匙圈」與「軍武明星卡」收藏系列，並結合中華文化總會協助推廣，讓漢光文宣品更貼近青年族群與民眾生活，並可藉由青文創官方商城下單採購。Cool臂鑰匙圈將臂章圖像縮小為掌心大小的收藏品，可作為鑰匙圈、背包吊飾或日常配件使用；軍武明星卡則以收藏卡形式，呈現M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、F-16V戰機、沱江軍艦等18項國軍主力裝備，以更親民方式帶領民眾認識國軍現代化建軍成果。國防部說，紀念臂章規劃發放給演習績優前10%的召員，概約3,600餘位，不僅是對召員投入訓練、完成任務的肯定，更象徵後備官兵與常備部隊同為守護家園的重要力量。透過臂章、T-shirt及青文創系列品項，讓漢光42號演習不只停留在訓場，也透過官兵佩戴、民眾日常使用及收藏，傳遞國軍與民眾共同守護民主家園的堅定信念。國防部2024年首度和我國食品大廠「乖乖」合作，推出「漢光40」聯名乖乖，限量2500箱引爆民眾搶購，時任立院外交國防委員會召委王定宇甚至表示「我只有一包，不敢吃」，更希望國防部增產；2025年國防部則紀念二戰暨抗戰勝利80年推出3款聯名乖乖。