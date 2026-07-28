我是廣告 請繼續往下閱讀

免費體驗版8月5日登場 存檔可直接繼承

▲《魔物獵人 荒野》遊戲內高達26項活動與挑戰任務，在Ver.1.042 版本啟用後，將全面支援「離線狀態遊玩」。（圖／取自YT@PlayStation）

離線狩獵正式上線！26項活動任務全面解禁

▲《魔物獵人 荒野》名為「飛昇」的 DLC 大型擴充內容，預定於2027年推出。（圖／《魔物獵人 荒野》官網）

卡普空狩獵動作遊戲《魔物獵人 荒野》自發售以來，持續吸引大量玩家投入，官方今日宣布將在8月推出全新序章「體驗版」與「重要版本更新」，除了希望降低新手入坑門檻外，最重要的就是針對現有玩家體驗進行優化，特別是「離線遊玩功能」將全面實裝，常設任務在內等26項活動都能適用。官方最新資訊顯示，《魔物獵人 荒野》序章體驗版預計8月5日上線，包括 Steam、PS5、Xbox Series X|S 平台。體驗版進度將可以「直接支援存檔繼承」到正式版，對新玩家來說，能免費試玩前期核心內容，符合喜好後再購入完整版，進度也不會丟失。而《魔物獵人 荒野》Ver.1.042 版本更新，則會先在8月4日上線，主要內容是修正遊戲內已知錯誤，確保玩家狩獵過程的流暢度與系統穩定性。期間限定的活動任務「沼噴龍沒在哭」，也會在更新後改為常設任務。此外，《魔物獵人 荒野》遊戲內高達26項活動與挑戰任務，在Ver.1.042 版本啟用後，將全面支援「離線狀態遊玩」，過去這些任務多限定線上模式才能領取，如今開放離線，讓網路不佳或習慣單獨狩獵的玩家，也能毫無阻礙地享受特殊挑戰，大幅提升遊玩自由度。《魔物獵人 荒野》自2025年2月發售後，目前持續穩定擴展版圖，任天堂 Switch 2 版本也正積極開發中，而名為「飛昇」的 DLC 大型擴充內容也已宣告開發，預定於2027年推出。